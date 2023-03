Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di marzo 2023 per tutti gli abbonati

I Games with Gold di Xbox vanno avanti a marzo 2023 con un altro cambio di programma inaspettato: questo mese i giochi gratis per gli abbonati a Xbox Live Gold (e dunque anche a Xbox Game Pass Ultimate) sono tre invece di due. Non sappiamo bene a cosa sia dovuta la variazione né se si tratti di un cambiamento stabile nel programma, visto che come al solito le comunicazioni al riguardo da parte di Microsoft sono ridotte all'osso, ma è sicuramente una piacevole sorpresa. Visto l'andamento standard dei Games with Gold è difficile avere grosse aspettative su un cambiamento positivo a lungo termine, ma intanto apprezziamo questa aggiunta di marzo e speriamo che possa essere ripetuta in futuro: sarebbe una parziale compensazione dopo il passaggio, senza mezzi termini, dai quattro giochi di qualche tempo fa ai due dei mesi più recenti. Al di là della quantità, il discorso sulla qualità resta quello ormai standard per quanto riguarda questo servizio: è chiaro come Microsoft non abbia intenzione di investire granché sui giochi dei Games with Gold, dunque questa iniziativa va presa per un altro verso. Non si tratta di accedere a titoli di grosso calibro "gratis", quanto piuttosto scoprire qualche produzione più oscura e trascurata, che in questo modo diventa facilmente accessibile a costo zero. Per quanto riguarda questo marzo 2023, bisogna anche dire che i giochi proposti possono davvero presentare delle piacevoli sorprese, per chi ha voglia di esplorare territori meno noti del panorama videoludico, perché sono tutti titoli originali o dotati di caratteristiche peculiari. Vediamo dunque di cosa si tratta.

Trüberbrook - Dall'1 al 31 marzo Truberbrook presenta particolari scenari costruiti a mano con diorami Un'avventura grafica ambientata in un misterioso paesino tedesco degli anni '60 che nasconde segreti fantascientifici è già un'ottima premessa, ma se a questo si aggiungono scenari costruiti a mano attraverso miniature e diorami ed elementi narrativi che richiamano Twin Peaks, X-Files e misteri metafisici e dimensionali, la visione di Trüberbrook diventa decisamente allettante. Il gioco del team tedesco btf ha probabilmente raccolto meno consensi di quello che si sarebbe meritato, perché si tratta davvero di una produzione estremamente originale e un'esperienza rara anche nell'ampio panorama videoludico indie. Si parte dalla Germania rurale nel pieno periodo della Guerra Fredda ma si finisce presto a trovarsi impelagati in questioni metafisiche e multidimensionali, rimanendo comunque legati alla strana realtà del paesino di campagna che si ritrova al centro di misteri ben più ampi di quanto si potrebbe pensare. Trüberbrook è un'avventura grafica punta e clicca, ma ha diversi elementi di originalità, a partire proprio dalla particolare rappresentazione costruita attraverso diorami, plastici e miniature. Al di là dello strano fascino che questo stile esercita in maniera immediata, il gioco è costruito piuttosto bene per buona parte, come un'avventura con enigmi stimolanti e testi di notevole livello, caratterizzati anche da una certa dose di umorismo. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Trüberbrook, i problemi sono legati soprattutto al ritmo e alla continuità nella qualità dei puzzle, visto che il gioco cala vistosamente nella parte finale. In ogni caso, questa è un'occasione perfetta per scoprire questa strana gemma imperfetta costruita a mano.

Sudden Strike 4 - Complete Collection - Dall'1 al 31 marzo Sudden Strike 4: Complete Collection ci porta in vari scenari di guerra della Seconda Guerra Mondiale Non proprio una primizia, considerando che è uscito quasi sei anni fa, ma Sudden Strike 4 - Complete Collection è in grado sicuramente di soddisfare chiunque abbia voglia di uno strategico in tempo reale ad ambientazione bellica realistica sulla Seconda Guerra Mondiale. Kite Games e Kalypso hanno proposto, con questa serie, la loro onesta visione dell'RTS classico ad ambientazione storica, senza raggiungere le vette qualitative di un Company of Heroes, ma ottenendo comunque un notevole seguito tra gli appassionati, che ha portato questo capitolo ad essere espanso e arricchito in maniera esponenziale attraverso nuovi contenuti. In questo caso abbiamo a che fare con l'esperienza definitiva, visto che la Complete Collection raccoglie, oltre al gioco originale, anche la bellezza di 5 espansioni che ampliano in maniera notevole le ore e le situazioni di gioco, diventando un'offerta davvero molto interessante. In totale, Sudden Strike 4 - Complete Collection comprende 11 campagne composte da 45 missioni, che consentono di avere a che fare con oltre 200 unità diverse, diventando di fatto uno degli strategici più ampi e completi che si possano trovare attualmente su console. La meccanica è quella classica dell'RTS: si tratta di prendere parte a diverse missioni imparando ad utilizzare al meglio le varie unità in campo e le caratteristiche dello scenario, in modo da ottenere dei vantaggi strategici sui nemici anche in situazioni difficili e di inferiorità numerica. Sudden Strike 4 consente di guidare veicoli di terra e d'aria, agendo in maniera combinata e sfruttando al meglio le caratteristiche di centinaia di veicoli e unità specializzate. È chiaramente un po' datato, ma considerando anche che non conta su una grande concorrenza in ambito Xbox, Sudden Strike 4 - Complete Collection può fare la gioia di diversi appassionati del genere.