Like a Dragon: Ishin, risoluzione e frame rate nella video analisi di Digital Foundry

Like a Dragon: Ishin! è protagonista dell'ultima video analisi di Digital Foundry, che rivela risoluzione e frame rate del rifacimento su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche e soprattutto in confronto alla versione originale del gioco per PS3 e PS4.

Come abbiamo scritto nella recensione di Like a Dragon: Ishin!, il lavoro realizzato in questo caso dal Ryu Ga Gotoku Studio si pone a metà strada fra una remaster e un remake, mettendo in campo l'Unreal Engine 4 e sostituendo numerosi asset ed effetti.

Il titolo gira a 1440p su PS5 e Xbox Series X, mentre scende a 1080p su Xbox Series S, in tutti i casi puntando ai 60 fps che però passano a 30 fotogrammi non propriamente stabili durante le sequenze di intermezzo: una soluzione che lascia molto a desiderare sul piano visivo.

La buona notizia è che su PC non sono stati rilevati i tradizionali problemi di stuttering dei giochi in UE4, e in generale la conversione appare piuttosto leggera e ben scalabile anche sulle configurazioni di fascia media: un indubbio punto a favore.