Nvidia: driver GeForce Gameready 53.181 introducono RTX Video Super Resolution che migliora i video

Nvidia ha pubblicato oggi una nuova versione dei suoi driver GeForce Gameready per le sue GPU, la versione 53.181, che introduce una grossa novità: la funzione RTX Video Super Resolution, che migliora la resa dei vecchi video usando l'intelligenza artificiale.

Di fatto si tratta di una tecnologia di upscaling tramite IA, funzionante in Chrome ed Edge, che migliora i video aumentandone la nitidezza e riducendo gli artefatti grafici.

Vengono supportati i video dai 360p fino ai 1440p a 144Hz, che vengono allargati fino ai 4K. Questa impressionante tecnologia di upscaling era finora disponibile solo sullo Shield TV, ma ora è stata portata su tutte le schede della serie 30 e della serie 40.

Il fatto che funzioni con ogni flusso video visualizzabile via browser, consente di utilizzare RTX Video Super Resolution anche con gli streaming di Twitch e con Netflix, raggiungendo così i 4K anche senza pagare la fascia più alta del servizio.

RTX Video Super Resolution non è la prima tecnologia basata sull'intelligenza artificiale introdotta da Nvidia. Basti pensare a DLLS (Deep Learning Super Sampling) per avere un altro esempio, oltretutto molto famoso e amato. Proprio il mese scorso la compagnia ha lanciato la funzione Eye Contact su Nvidia Broadcast, che sfrutta l'intelligenza artificiale per far sembrare che si guardi sempre lo schermo, anche quando si è distratti.

Per scaricare i driver, andate sulla pagina dei download di Nvidia.