Final Fantasy 10: il cosplay di Rikku di peachmilky_ fa venire voglia d'estate

Final Fantasy 10 è uno dei giochi più amati dai fan della serie RPG di Square Enix. Anche se il suo sequel diretto non è stato apprezzato dai più, Rikku rimane un personaggio piuttosto popolare, come ci ricorda il cosplay realizzato da peachmilky_.

Rikku è uno dei personaggi principali di Final Fantasy 10 e assume un ruolo ancor più centrale in Final Fantasy 10-2 dove assieme a Yuna e Paine diventa una cacciasfere, sempre sfoggiando il suo carattere esuberante e solare, che ben si sposa con i toni più leggeri del gioco.

Il cosplay firmato da peachmilky_ si ispira proprio al sequel di FF10 sfoggiando il costume di Rikku in spiaggia. Come possiamo vedere dagli scatti qui sotto si tratta di un lavoro sicuramente ben riuscito. Non manca nulla: l'iconico bikini giallo e minigonna marrone, con annessa cintura gialla, la lunga sciarpa gialla e rossa e gli stivaletti bianchi e azzurri del personaggio.

