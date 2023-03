Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, la recensione della seconda avventura di Peppa nel mondo

La recensione di Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, la nuova avventura di Peppa e i suoi amici in giro per il gloco terracqueo.

Inutile girarci intorno: come è facilmente intuibile Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è un gioco ideato e confezionato intorno ad un pubblico molto specifico, con esigenze molto particolari. Quindi, nel caso in cui siate videogiocatori con una minima esperienza, a meno che siate cacciatori di trofei/obiettivi, la nuova avventura di Petoons Studio ha davvero molto poco da dirvi. Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è pensato per tutti i piccoli fan della simpatica porcellina Peppa e i suoi amici, possibilmente in età pre-scolare. Loro, infatti, apprezzeranno molto la nuova avventura di Peppa Pig e della sua famiglia in giro per il mondo, il doppiaggio in italiano e il gameplay estremamente semplificato. Se state leggendo questa recensione di Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, quindi, è perché vi state chiedendo se la nuova produzione di Bandai Namco è in grado di soddisfare le esigenze dei vostri figli, cuginetti, fratelli o nipotini.

Un viaggio intorno al mondo Il politicamente corretto è sempre nel cuore di Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo A differenza de La mia amica Peppa Pig, il primo gioco creato con questa formula pubblicato sempre sotto etichetta Bandai Namco, Avventure Intorno al Mondo è incentrato sulla scoperta di alcune delle principali città e nazioni del pianeta viste, come da tradizione, con gli occhi della simpatica maialina e della sua famiglia. Nonostante all'inizio del gioco venga chiesto di ricreare la propria famiglia, con una doverosa libertà di scelta necessaria per essere il più inclusivi e delicati possibile (genitori separati, famiglie allargate, arcobaleno), il cuore del gioco, ovvero i viaggi intorno al mondo, verranno fatti in compagnia della famiglia Pig. Con loro si visiteranno alcuni dei luoghi già noti a tutti i piccoli fan della serie TV come l'Italia, l'Australia o Parigi, tutti descritti nel modo semplice e didascalico tipico di Peppa, in modo che i più piccoli possano iniziare a familiarizzare con le altre nazioni e le differenze che ci sono tra un paese e l'altro. Ogni viaggio sarà caratterizzato da attività uniche, tutte ovviamente molto semplici, ma gustose da vedere visto che pescano tra i vari tormentoni del cartone animato come il saltare nelle pozzanghere di fango, mangiare il gelato o cucinare. Ci saranno attività un po' più curiose, come l'andare a caccia di tesori o il volare, che sono legate alla singola nazione. Ovviamente il game over non è contemplato e ogni azione è completabile con la pressione di un singolo tasto (al massimo due per azioni "pro" come il suonare il campanello della bici o suonare uno strumento). In questo modo anche i più piccoli possono familiarizzare con i controlli, prendendosi tutto il tempo necessario e non andando incontro a frustrazione. Non si può dire che manchino gli stereotopi in Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo Il fatto che ogni singola cosa sia doppiata in italiano con voci molto simili a quelle della serie TV aiuta i più piccoli ad essere autonomi, dato che viene raccontato loro tutto quello che succede a schermo e cosa possono o non possono fare. Il rovescio della medaglia è che tutti quelli con un minimo di esperienza nei videogiochi, a meno che siano ancora dei grandi fan di Peppa, impiegheranno davvero poco ad esplorare tutti i contenuti del gioco, anche per via di una sfida praticamente assente.

Cosa non va in Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo In Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo bisognerà creare la propria famiglia In un gioco così semplice, fatto da schermate statiche con poche interazioni predefinite, oltretutto strutturalmente molto simile al primo gioco, il fatto che ci siano molte imperfezioni grafiche tra una zona e l'altra e i caricamenti siano molti e piuttosto lenti (soprattutto sulla vecchia generazione di console) sono cose abbastanza incomprensibili. I più piccoli non noteranno i difetti grafici o le saltuarie frasi in inglese, ma rischiano di sbuffare un po' durante i frequenti caricamenti. Per il resto è semplice centrare l'obiettivo con Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo: il design della serie TV è piuttosto semplice da replicare, le musichette sono orecchiabili e l'atmosfera è sempre molto gioviale e allegra, in pieno stile Peppa Pig.