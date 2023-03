Symbiogenesis: un teaser trailer svela il primo gioco con NFT di Square Enix

Square Enix ha presentato con un teaser trailer Symbiogenesis, il primo gioco della compagnia basato su blockchain e NFT, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Come possiamo vedere il filmato non svela la natura del titolo, che sembrerebbe in ogni caso ambientato in un mondo fantasy galleggiante. Maggiori dettagli arrivano però grazie al sito ufficiale di Symbiogenesis, raggiungibile a questo indirizzo, dove Square Enix lo descrive come un'esperienza interattiva con trama basata su NFT. Sarà possibile fruire del gioco tramite browser e ci saranno 10.000 NFT collezionabili che avranno un impatto diretto nelle dinamiche di gameplay.

Ogni token digitale sarà collegato a un personaggio specifico nel gioco, caratterizzati da varie razze e professioni differenti. Questi NFT verranno venduti a scaglioni, mano a mano che i sei capitoli che compongono la storia di Symbiogenesis verranno pubblicati.

Sbloccando la storia principale, così come le singole storie di ogni personaggio, i giocatori sveleranno i misteri del mondo di Symbiogenesis e infine determineranno l'esito della trama partecipando alla "World Mission", dove verrà fatta "la scelta definitiva". Tuttavia solo tre giocatori potranno prendere parte a questa missione, mentre tutti gli altri potranno assistere al finale come spettatori.

Per arrivare alla conclusione del gioco gli utenti dovranno collezionare informazioni e oggetti, questi ultimi sono particolarmente difficili da ottenere e chiederanno la collaborazione tra giocatori. Si ricevono completando delle quest, che richiedono di cliccare sulle aree "sospette" della mappa del continente fluttuante e risolvere degli enigmi. I giocatori potranno tenere per sé questi oggetti o cooperare con altri giocatori.

"L'umanità è riuscita a sopravvivere vivendo nel continente galleggiante, l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra dove la vita è ancora possibile in mezzo all'inquinamento. Poiché il conflitto non esiste più, le persone vivono in pace. Tuttavia le loro vite furono sconvolte dall'improvviso attacco del Drago, mettendo in pericolo l'esistenza stessa del Continente Fluttuante. Mentre l'umanità combatte per respingere il suo attacco, si trova di fronte a scelte che determineranno il suo destino. Svelando il mistero dietro le origini di questo mondo, dovranno affrontare le decisioni per condurlo verso un futuro ideale", recita la sinossi di Symbiogenesis.

"Progredisci nella storia principale e nelle missioni sbloccando anche le storie dei personaggi. Trova gli oggetti nascosti in tutto il continente galleggiante. Determina la fine della storia partecipando alla World Mission, dove verrà fatta la scelta definitiva."

"Esistono diversi modi in cui i giocatori possono ottenere gli oggetti: tocca i luoghi sulla mappa che sembrano sospetti, cerca utilizzando le varie informazioni e suggerimenti o acquisisci gli oggetti sul mercato secondario."

"I suggerimenti per trovare gli oggetti sono inclusi nelle storie dei vari personaggi. Tuttavia, per accedere a queste storie, è necessario possedere il personaggio NFT o la sua replica NFT. Ci sono casi in cui è possibile trovare oggetti sulla base di un singolo suggerimento, ma la maggior parte dei casi richiederà ai giocatori di combinare più suggerimenti per trovare la risposta. La chiave per completare le diverse missioni sta nel raccogliere quante più informazioni possibili."

"Per raggiungere la missione mondiale e completare la fase finale del gioco, devi completare tutte le missioni e acquisire determinati oggetti per soddisfare le condizioni. Tuttavia, trovare gli oggetti è molto difficile e richiederà ai giocatori di cooperare. Sono possibili molteplici approcci: monopolizza gli oggetti necessari come giocatore singolo o condividili con amici intimi, oppure collabora con vari giocatori. Solo 3 giocatori potranno prendere parte alla missione finale. I giocatori che non sono riusciti a ottenere questi oggetti potranno solo assistere all'esito della World Mission. Completando la missione mondiale, i giocatori possono ottenere un prezioso NFT unico come ricompensa."

Il lancio del Capitolo 1 di Symiogenesis è fissato a metà giugno, con le vendite della prima serie di personaggi NFT che inizieranno alla fine di aprile, stando alla roadmap del sito ufficiale. Purtroppo per il momento non sono stati condivisi video di gameplay per poter comprendere meglio le dinamiche di gameplay, non resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Square Enix.