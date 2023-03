Activision Blizzard non è il publisher più grande per PlayStation, dice Microsoft

In un documento inviato all'antitrust britannico, Microsoft afferma che Activision Blizzard non è il publisher più grande per PlayStation in termini di volumi di vendita, ruolo ricoperto invece da Electronic Arts, seguita da Ubisoft. Anzi, la compagnia di Call of Duty sarebbe al quinto posto, dietro alla stessa Sony.

Questo dettaglio è stato svelato nel documento inviato da Microsoft in risposta ai rimedi strutturali proposti dal CMA per l'acquisizione di Activision Blizzard tramite un grafico che potrete vedere nell'immagine qui sotto, che tiene conto dei 10 più grandi publisher e dei dati vendita globali del 2021.

Come possiamo vedere Activision Blizzard è il quinto publisher più grande, seguito da Bandai Namco e Warner Bros. Games. Le prime tre posizioni sono occupate invece nell'ordine da Electronic Arts, Ubisoft e Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games e 2K. Situazione simile anche per Xbox, mentre su Switch il pubblisher più grande è come prevedibile Nintendo stessa, seguita da Ubisoft. Tenete presente tuttavia che il grafico non tiene conto dei titoli free-to-play, come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Chiaramente il punto di Microsoft era dimostrare che l'acquisizione di Activision Blizzard non danneggerebbe in modo significativo Sony in quanto è solo il quinto publisher più grande per PlayStation.

Nella stessa sezione del documento, il colosso di Redmond ha anche sottolineato l'atteggiamento di chiusura di Sony alle altre piattaforme, con la maggior parte dei suoi giochi first party che rimangono confinati su console PlayStation.

"I giocatori di PlayStation acquistano giochi da una vasta gamma di editori per giocare sulla loro console. EA è il più grande fornitore di giochi di PlayStation, seguito da Ubisoft e Take-Two"

"Sony mantiene i suoi giochi pubblicati quasi del tutto esclusivi per PlayStation. In effetti Sony ha 286 giochi che sono esclusivi per PlayStation, tra cui alcuni dei titoli di maggior successo e popolari come God of War, Spider-Man e Last of Us".

Il CMA svelerà il suo giudizio definitivo sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft il 26 aprile 2023. Seguirà la Commissione Europea che di recente ha rinviato il suo verdetto a maggio.