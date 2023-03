Genshin Impact, il cosplay di Yelan da Shirogane_sama è in versione coniglietta

Genshin Impact continua ad essere una perfetta fonte d'ispirazione per le cosplayer e vista la grande quantità di personaggi carismatici che compongono il suo roster la cosa non stupisce, come dimostra anche questo cosplay di Yelan da parte di Shirogane_sama, con una particolare interpretazione da coniglietta che appare perfetta, anche in video.

Yelan è arrivata nel gioco con l'update 2.7, come combattente a cinque stelle e dunque decisamente ambita. È subito diventata una delle preferite del pubblico e si è inserita al meglio nell'immaginario comune, come dimostra anche anche questa interpretazione in foto e video di Shirogane_sama.

La cosplayer in questione è una vera professionista, e anche in questo caso dimostra di riuscire a calarsi perfettamente nel personaggio e ricostruirlo in maniera davvero notevole, dandole anche un tocco personale, considerando le orecchie da coniglio. In effetti, Yelan ha subito colpito nel segno, visto il successo riscosso dalla ragazza presso il pubblico prima ancora che questa venisse inserita effettivamente a far parte attiva del cast.

Vediamo dunque questa particolare interpretazione di Yelan da Genshin Impact ad opera dell'ottima Shirogane_sama, con una riproduzione fedele del complesso costume e della particolare capigliatura bluastra con taglio a caschetto, con qualche particolare differente.

