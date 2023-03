Dragon Ball: il cosplay di C18 da seracoss è un classico imbattibile

L'intramontabile Dragon Ball Z torna ad essere nuovamente fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di C18 da parte di seracoss, che rappresenta ormai un vero e proprio classico per le cosplayer e che in questo caso viene reinterpretata veramente alla perfezione.

C18, o Androide 18, è in effetti uno dei soggetti preferiti ormai da anni per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e in questo specifico caso si tratta di un'interpretazione piuttosto standard come posa e abiti ma decisamente ben fatta, come dimostra il confronto diretto con l'originale.

Seracoss riprende il personaggio nella sua tipica mise casual, con giacca di jeans e top nero tagliato, seguendo il canone veramente al millimetro, senza lasciare spazio a reinterpretazioni personali. La ricostruzione è perfettamente riuscita e riprende precisamente il fascino del personaggio.

L'immancabile capigliatura biondo platino e gli occhi azzurri riproducono bene l'algida bellezza che è tipica della combattente in questione, rimasta come una delle preferite all'interno dell'ampio universo creato da Akira Toriyama.

Per dare un'idea della precisione assoluta con cui la cosplayer ha ricostruito il personaggio, la foto è posta a confronto diretto con un'illustrazione originale tratta dal manga di Dragon Ball e la somiglianza è davvero impressionante.

