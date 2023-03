Offerte Amazon: The Callisto Procotol D1 Edition per PS5 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di The Callisto Protocol Day One Edition. Lo sconto segnalato è di 13.83€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente indicato da Amazon per questo prodotto è 61.93€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Callisto Protocol non è Dead Space, questo lo abbiamo chiarito, e inciampa su più di una scelta di design: gli scontri ravvicinati disinnescano il timore di nemici che dal canto loro non hanno nulla a che vedere con i raccapriccianti Necromorfi, la direzione spesso non riesce a costruire la paura e la tensione che ci si aspetterebbe, l'esplorazione mette in campo soluzioni poco intriganti e la storia finisce per essere un po' telefonata. Questioni non da poco, ma che vengono controbilanciate dalla straordinaria resa dei colpi, da un comparto tecnico a tratti fenomenale e da una struttura solida e coerente, pur nella sua linearità. In generale, dalla sensazione di trovarsi nonostante tutto di fronte a un titolo che vale senz'altro la pena di essere giocato."