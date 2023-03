Redfall: il trailer ufficiale della storia racconta le origini dell'invasione vampiresca

Con la data d'uscita ormai fissata, arriva un nuovo trailer per Redfall, in questo caso incentrato sulla storia e dunque con vari elementi narrativi che spiegano, tra le altre cose, le cause dell'invasione di vampiri sull'isola.

A quanto pare, tutto è partito ancora una volta da un esperimento sbagliato: presso il quartier generale dell'Aeveum, un gruppo di scienziati stava lavorando a un progetto in grado di "squassare il mondo", esattamente come è accaduto, anche se non secondo i piani previsti. Il risultato di questo esperimento è stata un'eclissi solare perenne, sparizioni misteriose e un rosso sangue diffuso dappertutto.

"Cosa succede a Redfall? Da dove arrivano i vampiri? Svelate i misteri di Redfall mentre esplorate l'isola. Scavate nell'oscuro passato della sinistra azienda farmaceutica che ha creato i mostri che infestano le strade e affrontate i potenti vampiri che alcuni sopravvissuti venerano come dèi".

La descrizione ufficiale riprende insomma un elemento tradizionale dell'horror, come l'esperimento fallito da parte della grande corporazione che si trasforma in apocalisse. Redfall ha finalmente una data d'uscita e arriverà in esclusiva per Xbox Series X|S e PC il 2 maggio 2023.

Vediamo l'abstract pubblicato da Bethesda per questo video, ricordando anche dettagli sul gioco Xbox e PC dalla video intervista con Arkane e il fatto che il crossplay è stato confermato su Xbox, PC Game Pass, Steam ed Epic Games Store.

L'incantevole isola di Redfall nasconde molti segreti. Gli scienziati alla sede della Aevum stavano lavorando a qualcosa di rivoluzionario. Molta gente è scomparsa, ci sono cadaveri e sangue ovunque, il sole è stato oscurato e i vampiri dominano la cittadina. Questi mostri sono solo il risultato di un esperimento andato orribilmente storto o qualcosa di più inquietante? Chi sono i vampiri supremi? L'unica certezza è che le cose stanno per prendere una brutta piega.