Redfall, crossplay su Xbox, PC Game Pass, Steam ed Epic Games Store confermato

Redfall supporterà la funzionalità crossplay su Xbox, PC Game Pass, Steam ed Epic Games Store: lo ha confermato ufficialmente Arkane Studios nel rispondere alla domanda di un utente, che chiedeva se fosse possibile giocare da Game Pass insieme a un amico su Steam.

"Potrai certamente giocare insieme ai tuoi amici su Steam", si legge nel messaggio del team di sviluppo. "Avrai la possibilità di unirti ai tuoi amici ovunque siano." Dopodiché, nel post viene specificato che il crossplay sarà attivo su Xbox, PC Game Pass, Steam ed Epic Games Store, come detto.

Stando ad alcuni rumor, a marzo ci sarà un evento a porte chiuse dedicato a Redfall, da cui arriveranno senz'altro delle novità sul gioco, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 2 maggio su PC e Xbox Series X|S.

La notizia del supporto al crossplay è senz'altro positiva per uno sparatutto a base cooperativa come questo, che in tal modo potrà contare su di una solida base d'utenza anziché frammentarla a seconda della piattaforma digitale su cui ci si trova.