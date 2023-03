Hogwarts Legacy: rinviate le versioni PS4 e Xbox One, svelata la nuova data d'uscita

Hogwarts Legacy è stato rinviato un'altra volta su PS4 e Xbox One. Fortunatamente Warner Bros. ha anche svelato la nuova data d'uscita, che non è troppo lontana dalla vecchia: il 5 maggio 2023. Per chi non la ricordasse, la precedente era stata fissata al 4 aprile 2023.

La versione Nintendo Switch non è stata toccata dal rinvio e rimane fissata per il 25 luglio 2023.

Il messaggio con l'annuncio, pubblicato su Twitter, dice: "Siamo pieni di gratitudine per come i fan di tutto il mondo hanno risposto ad Hogwarts Legacy. Il team sta lavorando duramente per portare la migliore esperienza possibile su tutte le piattaforme, ma per farlo abbiamo bisogno di più tempo. Hogwarts Legacy uscirà su PS4 e Xbox One il 5 maggio 2023."

Attualmente non sappiamo ancora come girerà Hogwarts Legacy sulle console della passata generazione. Speriamo che il tempo extra preso dagli sviluppatori serva ad avere un'esperienza degna.

Intanto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X e S. Attualmente è uno dei giochi più venduti dell'anno, se non il più venduto in assoluto tra le nuove uscite. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Hogwarts Legacy.