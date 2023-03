Redfall, in arrivo delle novità: a marzo ci sarà un evento a porte chiuse

Ora che mancano relativamente pochi mesi al lancio di Redfall su PC e Xbox, a quanto pare Arkane Studios è pronta a far provare il gioco a vari content creator e la stampa internazionale durante un evento a porte chiuse che si svolgerà durante il mese di marzo.

La conferma arriva da vari post su Twitter, come quello pubblicato da colteastwood qui sotto, che ha pubblicato le foto dell'elegante invito ricevuto da Arkane e Bethesda, che menziona un evento esclusivo fissato per marzo 2023. In tale occasione i partecipanti potranno provare con mano Redfall, come apprendiamo dallo stesso content creator che parla di un evento hands on. I tweet in questione sono stati ricondivisi anche dall'account ufficiale del gioco, confermando la veridicità delle informazioni.

L'invito come possiamo vedere non riporta una data precisa, limitandosi a indicare il mese di marzo. In ogni caso, in seguito dovrebbero apparire in rete vari articoli di provato e video con le prime impressioni e nuovi dettagli su Redfall, come conferma la risposta di colteastwood a un utente di Twitter che chiedeva se lo youtuber potrà condividere informazioni su quanto mostrato durante l'evento.

Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 per Xbox Series X|S e PC. Sarà incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.