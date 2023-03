Tunic: annunciata la Deluxe Edition fisica per Nintendo Switch e PS4

Fangamer ha svelato la Deluxe Edition fisica per Nintendo Switch e PS4 di Tunic, l'apprezzata avventura GDR di Finji. I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale dell'azienda al prezzo di 45 dollari e data di uscita fissata per il 28 luglio, mentre successivamente questa edizione sarà acquistabile anche presso i negozi europei.

La Deluxe Edition, come potrete vedere nell'immagine qui sotto, è racchiusa in box di cartone che include una copia fisica del gioco per Switch o PS4, un set di 12 sticker, un opuscolo illustrativo con i comandi e i bozzetti, il mitico libretto di istruzioni a cui abbiamo dedicato anche uno speciale, 1 mappa dell'Oltremondo e dei dungeon e un codice per scaricare la colonna sonora digitale. Se siete interessati, da qui potrete effettuare il preordine sul sito di Fangamer.

L'edizione Deluxe di Tunic

È stato annunciato anche un'edizione rilegata del manuale (56 pagine, 24x18 cm), con copertina rigida disegnata da Jorge M. Velez. Sarà disponibile per chi si registra in Europa e per chi effettua i pre-ordini negli USA al prezzo di vendita di $19/€24.

Che ne pensate, acquisterete la Deluxe Edition di Tunic per PS4 e Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti.