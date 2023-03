Postal 4: No Regerts annunciato per PS5 e PS4 con data di uscita e trailer

Running With Scissors ha annunciato che Postal 4: No Regerts arriverà anche su PS5 e PS4, confermando le voci di corridoio dei giorni scorsi. Segnatevi la data sul calendario: il lancio su piattaforme PlayStation è fissato per il 21 marzo 2023.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ricco d'azione, proiettili, esplosioni e carneficine che potrete visualizzare nel player sottostante.

Postal 4: No Regerts è l'ultimo capitolo di una delle serie più controverse del mercato videoludico. Il protagonista è ancora una volta il Postal Dude, accompagnato dal fedele cane Champ, che questa volta praticherà le sue nefandezze nel deserto dell'Arizona e nella città di Edensin.

Il gioco è già disponibile dall'aprile 2022 su PC, via Steam ed Epic Games Store. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Postal 4: No Regerts, che purtroppo si è rivelato un gioco al di sotto delle aspettative, per quanto comunque apprezzato da una fetta di giocatori:

"Postal 4 non delude le aspettative: chi cerca violenza gratuita, volgarità e satira di cattivo gusto troverà pane per i propri denti. Risultati che sono ottenuti utilizzando la base vincente del secondo episodio, strutturato in cinque livelli per altrettanti giorni della settimana: un po' di originalità in più non avrebbe guastato. Purtroppo, i problemi tecnici sono troppo marchiani per passare in secondo piano: scarsa ottimizzazione, grafica al limite dell'indecente e numerosi bug lo fanno apparire ancora come un titolo in fase embrionale, nonostante i tre anni di sviluppo. O forse era proprio questa l'intenzione dei programmatori? Il voto in calce va letto a seconda della risposta a questa domanda: chi scrive pensa di no e ha adottato uno spirito critico, ma per i seguaci di Running with Scissors il valore può essere tranquillamente raddoppiato."