Metal Hellsinger: annunciato il DLC Dream of the Beast, c'è anche Cristina Scabbia dei Lacuna Coil

Gli sviluppatori di The Outsiders e il publisher Funcom oggi hanno annunciato Dream of the Beast, il primo DLC dello sparatutto a ritmo di musica Metal: Hellsinger, che sarà disponibile a partire dal 29 marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC.

Il DLC Dream of the Beast include due nuovi canzoni originali, che vedono il contributo della cantante italiana Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e di Will Ramos dei Lorna Shore. I giocatori potranno scegliere queste due canzoni e le altre che compongono la colonna sonora grazie alla nuova funzionalità Song Selection, che verrà introdotta lo stesso giorno tramite un aggiornamento gratuito di Metal: Hellsinger.

I due brani sopracitati non sono l'unica novità del DLC, che introduce anche la mitragliatrice Red Right Hand e tre abiti che forniscono modificatori di gioco unici.

Metal: Hellsinger è un peculiare e riuscito mix tra sparatutto in soggettiva e rhythm game basato su musica metal. Nel gioco interpretiamo un ibrido tra umano e demone, chiamato Unknown, impegnato in una missione per distruggere il Red Judge. Questo innesca una festa di uccisioni in un'ambientazione infernale, che richiama le atmosfere classiche del metal, genere su cui praticamente si basa il gioco stesso. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Metal: Hellsinger.