Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: annunciata la data di lancio, ecco un'anteprima del Pass Battaglia

Epic Games ha annunciato ufficialmente la data del Capitolo 4 Stagione 2 di Fortnite Battaglia Reale, che avrà inizio venerdì 10 marzo, confermando così le voci di corridoio delle scorse settimane. Sarà anticipata da una manutenzione programmata che manderà offline i server di gioco.

L'annuncio è stato accompagnato da un immagine e un ulteriore tweet che mostrano due delle skin che saranno incluse nel Pass Battaglia della Stagione 2, che potrete visualizzare di seguito.

Entrambe ricordano quelle viste nel leak di pochi giorni fa che potrebbe aver svelato le skin del nuovo Battle Pass, tra cui quella di Eren Yeger de L'Attacco dei Giganti. Non sono propriamente identiche, il che significa che i due costumi potrebbero avere degli stili alternativi oppure che la fuga di informazioni non sia del tutto corretta.

Come dicevamo in apertura, l'arrivo della Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite sarà preceduta da una manutenzione programmata, che inizierà sempre il 10 marzo a partire dalle 08:00 italiane. Epic Games non ha fornito dettagli sulle tempistiche dei lavori sui server di gioco.

Nella giornata di ieri sono emerse delle indiscrezioni sulla nuova season, che potrebbe intitolarsi "Mega", inclusi dettagli su collaborazioni, personaggi e ambientazioni.