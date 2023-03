Fortnite, Capitolo 4 Stagione 2: spuntano dettagli su nome, ambientazione e personaggi

Continuano ad emergere indizi su Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, con un possibile nome della nuova Season e alcune informazioni riguardanti collaborazioni, personaggi e ambientazioni che potrebbero arrivare tra i nuovi contenuti.

L'avvio del nuovo Pass Battaglia è previsto per l'8 marzo 2023, dunque non manca molto a scoprire di cosa si tratti, ma intanto emergono già diversi indizi anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

L'affidabile leaker HYPEX, fonte abituale di informazioni su Fortnite attraverso Twitter, ha intanto mostrato quello che sembra il logo della nuova Stagione, che pare sia intitolata "MEGA", scritto in nell'alfabeto sillabico giapponese katakana.



Un altro dettaglio emerso di recente, da parte della medesima fonte, pare sia una nuova ambientazione a tema futuristico, che potrebbe avere a che fare con una sorta di "Neo Tokyo" o comunque un'interpretazione fantascientifica di una città giapponese, sempre all'interno della tematica nipponica che sembra essere imperante.



Tra le collaborazioni che sono emerse nelle voci di corridoio c'è L'Attacco dei Giganti, con Eren Jaeger che sembra essere protagonista di una delle skin previste in arrivo con il nuovo Pass Battaglia. Tra le varie voci interessanti e ormai piuttosto insistenti c'è anche la possibilità di una modalità in prima persona in arrivo all'interno della Stagione 2, forse già all'inizio di questa, dunque nei prossimi giorni.