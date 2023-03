Resident Evil 4 Remake "tradirà" le aspettative dei giocatori, pur rimanendo fedele all'originale

In una recente intervista concessa al magazine PLAY, il producer di Capcom Yokiashi Hirobayashi ha spiegato che con il remake di Resident Evil 4 l'obiettivo degli sviluppatori è quello di "tradire nel miglior modo possibile" le aspettative dei giocatori, sorprendendoli con varie novità e modifiche, proponendo al tempo stesso un'esperienza fedele al gioco originale.

Per raggiungere tale scopo, il team ha rielaborato i comandi, rendendoli più simili a quelli dei remake di Resident Evil 2 e 3, ha ricreato da zero nemici e il design degli scenari e come sappiamo sono state aggiunte anche delle meccaniche stealth. Kobayashi cita tra i cambiamenti anche Ashley, che in questo rifacimento sarà un personaggio molto più convincente nelle sezioni di gameplay che la vedono protagonista.

"Vogliamo che il gioco sia allo stesso tempo fresco e familiare. Il nostro obiettivo è "tradire" le tue aspettative nel modo migliore possibile al tempo stesso ovviamente rispettando il gioco originale", ha detto Hirobayashi.

"I controlli sono simili a quelli dei recenti remake di Resident Evil 2 e 3, sui quali abbiamo lavorato per riprodurre il feeling dell'originale assemblando da zero elementi come il design dei livelli e il comportamento dei nemici. Ci sono voluti molti tentativi per ottenere il giusto equilibrio, come nel caso del gioco originale."

"Mentre ci sono delle differenza da tenere in considerazione tra il giocare solo con Leon e le sezioni in coppia, che introducono un diverso tipo di sfida, abbiamo fatto in modo che Ashley fosse un personaggio autonomo più convincente, i giocatori si divertiranno in queste sezioni."

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC dal 24 marzo 2023. Il gioco sarà uno dei protagonisti del Capcom Spotlight del 9 marzo, assieme a Monster Hunter Rise e altri giochi della compagnia giapponese.