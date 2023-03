Fortnite: la modalità in prima persona arriverà all'inizio della Stagione 2, per vari leaker

Secondo quanto svelato da alcuni leaker di Fortnite, la modalità in prima persona è in arrivo nel battle royale la prossima stagione. A far circolare questa informazione sono i noti HYPEX, ShiinaBR, GMatrixGames e iFireMonkey, account Twitter estremamente attivi da anni nell'ambito di Fortnite. Tutti questi segnalano informazioni da "fonti affidabili".

Come detto, la modalità FPS di Fortnite dovrebbe arrivare con la Stagione 2 del Capitolo 4 del battle royale. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questa novità e molti appassionati sono oramai convinti che non manchi molto.

Secondo HYPEX, la modalità in prime persona dovrebbe essere opzionale e potrebbe essere impostata dal giocatore con una semplice impostazione del menù, se desidera usarla. Non è però chiarissimo come possa funzione, visto che la costruzione sarebbe alquanto complessa se non impossibile in prima persona. Una soluzione sarebbe renderla disponibile nella modalità senza costruzioni oppure passare dalla terza alla prima persona solo quando il giocatore mira con l'arma.

Nel tweet qui sopra potete vedere un'immagine che mostra come dovrebbe apparire Fortnite in prima persona: l'immagine deriva da un glitch emerso a febbraio. Proviene quindi dal gioco, ma non è da considerare come ufficiale.

Non dovrebbe comunque mancare troppo all'arrivo della nuova stagione di Fortnite, quindi potremo ricevere conferme o smentite ufficiali direttamente da Epic Games.

Pare poi anche che Leon e Claire di Resident Evil siano in arrivo nel battle royale.