Fortnite: Leon e Claire di Resident Evil sono in arrivo nel battle royale, secondo un noto leaker

Fortnite da un bel po' di tempo è noto soprattutto in quanto avido collezionista di personaggi di giochi, film e serie TV. Epic Games ama stringere collaborazioni con IP di terze parti e ora pare che il turno sia di Resident Evil. Più precisamente, secondo i leaker noti Shiina e Hypex, Leon Kennedy e Claire Redfiled sarebbero in arrivo nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 4 - Stagione 2.

Parliamo di leaker e dataminer noti e affidabili: possiamo quindi prendere in considerazione le loro affermazioni. Inoltre, con l'avvicinarsi di Resident Evil 4 Remake, non sarebbe strano se Capcom ed Epic Games avessero deciso di stringere una collaborazione di questo tipo per Fortnite.

Ricordiamo che Leon è il protagonista del gioco, mentre Claire non è presente in Resident Evil 4, ma questo è un dettaglio secondario visto che la collaborazione non deve combaciare obbligatoriamente con il Remake. È anche possibile che avremo accesso a più versioni dei personaggi, in particolar modo con Leon che potrebbe avere il look di Resident Evil 2 così come quello di Resident Evil 4.

Ricordiamo anche che non sarebbe la prima volta che Capcom stringe un accordo con Epic Games e Fortnite. Chris e Jill sono già stato inseriti nel gioco e con l'occasione potrebbe essere reinseriti nel negozio oggetti per coloro non hanno avuto modo di acquistarli in passato.

Come sempre, ricordiamo che per il momento non sono altro che rumor, quindi dovremo attendere conferme o smentite da parte di Epic Games.

