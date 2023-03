PowerWash Simulator: il Midgar Special Pack è disponibile gratuitamente da oggi, ecco il trailer

Square Enix Collective e FuturLab hanno confermato che l'espansione dedicata a Midgar Special Pack, da Final Fantasy 7, è ora disponibile per PowerWash Simulator. L'espansione è gratuita ed è accessibile su tutte le piattaforme, ovvero Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Steam. Il gioco è anche su Xbox Game Pass per console e PC.

Midgar Special Pack include cinque nuovi livelli per PowerWash Simulator: sarà possibile ripulire luoghi noti della saga, come il bar Seventh Heaven, la Mako Energy Exhibit, oltre a veicoli e mech famosi e temuti, come l'Hardy Daytona e lo Shinra Hauler, lo Scorpion Sentinel e l'Airbuster. Midgar Special Pack introduce in PowerWash Simulator anche nuovi tipi di sporcizia, come il bioresiduo. Dovremo lavorare per Barret e la sua banda, ma anche per la Shinra.

"Abbiamo progettato Midgar, la città di Mako, nel 1997. Chi avrebbe mai pensato che nel 2023 saremmo tornati in questi edifici di ferro per lavare via tutto l'olio e lo sporco con un'idropulitrice? Ora mettiamoci al lavoro, oltre 25 anni di sporcizia non se ne andranno senza combattere", ha dichiarato Yoshinori Kitase, director di Final Fantasy VII e produttore di Final Fantasy VII Remake.

Tetsuya Nomura, Character Designer di Final Fantasy VII e Direttore Creativo di Final Fantasy VII Remake Project, ha aggiunto: "Quando ho saputo della proposta di collaborazione, ero molto impegnato con altre collaborazioni e revisioni, ma ero particolarmente entusiasta dell'idea. Avevo appena giocato a PowerWash Simulator e stavo sognando ad occhi aperti di pulire i miei stessi giochi. La mia risposta immediata è stata "laviamo l'intero edificio della Shinra". Purtroppo, l'impresa si è rivelata un po' difficile, ma la line-up finale è comunque entusiasmante. È un evento che attendevo con ansia e spero che tutti si divertano!".

"È stato un privilegio incredibile per il team di PowerWash Simulator ricreare i veicoli, le location e i boss di uno dei titoli più iconici dei videogiochi", ha dichiarato Dan Chequer, Lead Designer di FuturLab. "Siamo tutti grandi fan del franchise di Final Fantasy e speriamo che i nostri giocatori si divertano a pulire tanto quanto noi ci siamo divertiti a ricoprirli di ogni tipo di sporco, dal bio al mako".

"Siamo entusiasti di lavorare con uno dei franchise più iconici della storia per il Midgar Special Pack", ha dichiarato Tímea Edvi, Director of Indie Publishing di Square Enix. "Sapevamo di voler fare qualcosa di veramente grande per ringraziare l'incredibile comunità di PowerWash Simulator per tutto il suo supporto - non vediamo l'ora che la gente ci giochi!".