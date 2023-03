Sons of the Forest: l'hotfix 3 evita che si mangino per sbaglio arti umani

In Sons of the Forest esiste il cannibalismo. I giocatori possono scegliere se mangiare o no carne umana per sopravvivere o per gusto personale. Comunque sia, fino alla pubblicazione dell'hotfix 3, avvenuta nelle scorse ore, era facile sbagliarsi e mangiare arti recisi anche se non lo si voleva fare.

Lo strano e cruento bug era stato aggiunto al gioco con l'hotfix 2. Sostanzialmente in Sons of the Forest gli arti umani possono essere usati come armi e come cibo. La piccola patch ha aggiunto l'assegnazione degli oggetti ai tasti rapidi. Quindi è possibile aggiungere un braccio o una gamba a un tasto numerico ed equipaggiarli premendolo.

Peccato però che premendo il tasto il personaggio iniziasse a mangiare in automatico l'arto. Immaginate di voler estrarre una gamba mozzata per provare a usarla come una mazza e di ritrovarvi invece con il vostro eroe che ci banchetta, mentre i nemici lo attaccano.

Gli sviluppatori sono ovviamente corsi ai ripari, pubblicando l'hotfix 3 che sistema la situazione, equipaggiando effettivamente gli arti come armi quando si richiamano con il tasto assegnatogli, ma mantenendo in ogni caso la possibilità di divorarli. Quindi niente più banchetti accidentali a base di carne umana, ma solo scelte consapevoli per la propria alimentazione. Naturalmente la mini patch sistema anche altri piccoli bug, molti di quali relativi proprio all'assegnazione dei tasti.

