Starfield: un fan ha creato un compendio di più di 400 pagine sul gioco

Un fan di Starfield ha creato un compendio di più di 400 pagine sul gioco, di cui non si conosce ancora la data d'uscita. L'autore dell'opera, che ricostruisce per filo e per segno tutto ciò che di conosciuto esiste finora sul titolo di Bethesda, si chiama Gokamo ed è stato ispirato dai suoi precedenti con i giochi della compagnia di Howard e soci.

Nel maxi documento, che potete trovare a questo indirizzo, si trovano video, immagini e informazioni su Starfield. Sono state trascritte le sessioni di domande e risposte di Todd Howard, sono stati inclusi tutti gli artwork ufficiali apparsi online, ed è stato riportato ogni dettaglio emerso finora, financo gli annunci e i rinvii. Ogni caratteristica è stato annotata e commentata alla bisogna, con le specifiche ritenute necessarie dall'autore.

Si tratta di un lavoro davvero impressionante che può essere tranquillamente utilizzato come strumento di consultazione su Starfield in caso di necessità, oppure come Bibbia per sapere tutto quello che c'è da sapere, anche il superfluo, per prepararsi al meglio all'avventura spaziale che ci aspetta chissà quando.

Non possiamo quindi che fare i complimenti a Gokamo per la sua dedizione. Chissà quanto crescerà il compendio quando Starfield sarà effettivamente disponibile sul mercato. Staremo a vedere.