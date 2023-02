Fortnite: ChatGPT ha risolto uno dei misteri del gioco

Hypex, un creatore di contenuti di Fortnite, ha usato il servizio di intelligenza artificiale ChatGPT per decodificare un messaggio cifrato del gioco di Epic Games, che si è rivelato essere un'anticipazione della nuova stagione.

Il messaggio cifrato in questione era una serie numerica pubblicata dall'account Twitter ufficiale di Fortnite: "3 18 1 3 11 20 8 5 3 15 4 5". Dopo i numeri veniva comunicato l'inizio della manutenzione per il prossimo aggiornamento.

Poco dopo la pubblicazione del Tweet, Hypex ha annunciato che ChatGPT è riuscito a decodificare i numeri, che nascondevano il messaggio "CRACK THE CODE", relativo al Most Wanted Event di Fortnite, incentrato sul tema dei ladri e su oggetti e skin relative, che dovrebbe essere lanciato l'8 marzo.

ChatGPT ha risolto il problema applicando un semplice cifrario, per cui a ogni numero viene sostituita una lettera in ordine crescente (1 - a, 2 - b, 3 - c e così via). Fatto ciò non gli è stato difficile ottenere la frase misteriosa. Certo, così facendo ha tolto a molti il gusto di ragionarci su, ma che volete farci?