Elden Ring: Hidetaka Miyazaki è interessato ai giochi multiplayer come Escape from Tarkov

Hidetaka Miyazaki, il game director di Dark Souls ed Elden Ring, ha espresso il suo interesse e la sua apertura verso la possibilità di realizzare un gioco multiplayer, citando esplicitamente Escape from Tarkov.

Miyazaki ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a IGN dopo i DICE Awards, in cui gli è stato chiesto quali tecnologie, trend o idee lo eccitassero di più. La risposta è stata "il multiplayer", con Escape from Tarkov preso a modello come progetto particolarmente interessante.

"Non sono proprio sicuro se questa sia l'ultima tendenza, ma gli elementi multigiocatore che continuiamo ad aggiornare sia in termini tecnologici, sia di progettazione. Quindi sono molto interessato a questi aspetti, sia come fan che come autore. Specialmente parlando di Tarkov, ad esempio, ci sto facendo molta attenzione, sia come autore che come Fan."

"Altra gente del settore continua ad aggiornare la funzionalità multigiocatore e la progettazione dei giochi per cambiare il modo in cui i giocatori sono coinvolti nel gameplay e quello per cui i giocatori vengono utilizzati come una delle risorse del gioco. Ecco perché sto prestando attenzione a questi aspetti."

Quindi possiamo attenderci un gioco multiplayer da FromSoftware per il prossimo futuro? Difficile dirlo, ma la parole di Hidetaka Miyazaki sembrano indicare chiaramente che si tratta di una direzione possibile per lo studio.

Escape from Tarkov di suo è uno sparatutto tattico multiplayer lanciato nel 2017, ma ancora in accesso anticipato, che ha affermato il genere degli "extraction shooter", di cui fanno parte anche Hunt: Showdown e la modalità DMZ di Call of Duty: Warzone 2.0.