God of War e gli altri giochi cinematografici di Sony non sarebbero esistiti senza Call of Duty

God of War, Horizon Forbidden West, The Last of Us e Marvel's Spider-Man non sarebbero mai esistiti, almeno non nella forma in cui li conosciamo, senza Call of Duty. Almeno questo è ciò che si deduce da un documento interno di Sony, inviato agli organi antitrust a supporto dell'opposizione all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft,

Sostanzialmente il documento afferma che se Microsoft acquisisse Activision Blizzard, Sony vedrebbe ridotta la sua capacità di investire nella produzione dei giochi, perché i giocatori di Call of Duty hanno generato una grossa percentuale della spesa totale (le cifre risultano oscurate nel documento), sull'hardware, le periferiche, gli abbonamenti, i giochi e altri servizi di Playstation.

La perdita di tutti, o anche solo di un porzione significativa di questi utenti significherebbe perdere ricavi e profitti, diminuendo le possibilità di Sony di investire in future innovazioni hardware e software. Interessante il fatto che relativamente ai giochi first-party, Sony parli della riduzione della possibilità di un ritorno economico, con relativa riduzione di possibilità di investire in nuovi prodotti.

In realtà il ragionamento potrebbe essere esteso a qualsiasi gioco di terze parti, ma è naturale che non tutti vendano quanto i Call of Duty, il cui impatto è di un'altra magnitudo rispetto alla media dei titoli pubblicati annualmente. La logica di Sony è quindi scontata: perdendo una così ricca fonte di introiti per la piattaforma PlayStation (si parla di circa un miliardo di dollari di ricavi), ne pagherebbe l'intera piattaforma, con riflessi sui futuri giochi first party che disporrebbero di meno risorse.