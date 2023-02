Square Enix ha annunciato la fusione con Luminous Productions, lo studio di Forspoken, attualmente una sussidiaria dell'editore. La fusione sarà effettiva dal 1° maggio 2023 ed è parte degli sforzi della compagnia di migliorare la sua competitività sul mercato dei videogiochi, un obiettivo fissato per la sua strategia a medio termine, come possiamo leggere nello scarno comunicato ufficiale.

Luminous è attiva nello sviluppo di giochi tripla A e ha una grande esperienza tecnica nello sviluppo di tecnologie per lo sviluppo. Le due abilità miglioreranno le capacità del gruppo Square Enix di sviluppare giochi in alta definizione.

Luminous Productions fu fondata il 27 marzo 2018 da Hajime Tabata, dalla Business Division 2 di Square Enix. Fu responsabile per Final Fantasy XV e recentemente per il lancio di Forspoken, le cui difficoltà sul mercato potrebbero essere il motivo di questa fusione. Suo anche il Luminous Engine, una tecnologia proprietaria dell'editore giapponese. Attualmente il capo dello studio è Yosuke Matsuda, mentre il vicepresidente è Takeshi Aramaki. Probabilmente con la fusione cambierà anche l'assetto dello studio, ma non è stato annunciato niente in merito.