Dragon's Dogma ora ha la sua carta di credito in Giappone

Capcom ha annunciato che in Giappone è possibile richiedere una carta di credito dedicata a Dragon's Dogma, realizzata per festeggiare il decimo anniversario del gioco.

La carta fa parte del circuito JCB ed è gratuita per il primo anno. Dal secondo in poi si devono pagare 1.375 yen all'anno (circa 10 euro).

La carta di credito di Dragon's Dogma

Richiedere la carta prima del 31 maggio 2023 frutta inoltre un anello per il telefono sempre a tema con il gioco. Raggiungere gli 800 punti con la carta di credito frutterà invece una sveglia di Dragon's Dogma. Potete vedere entrambi gli oggetti qui di seguito.

L'anello per il telefono di Dragon's Dogma

La sveglia di Dragon's Dogma

Strano vedere un gioco come Dragon's Dogma, sostanzialmente un gioco di ruolo d'azione, festeggiato in questo modo. Evidentemente Capcom deve aver pensato che ormai molti di quelli che ci hanno giocato sono pronti per avere la loro carta di credito, in attesa di Dragon's Dogma II, annunciato ma non ancora presentato.