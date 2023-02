Activision Blizzard, Microsoft potrebbe proporne tutti i giochi come multipiattaforma per 10 anni

Microsoft le starebbe tentando tutte con gli organi antitrust europei per ottenere l'approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard, anche la carta di proporre che tutti i giochi della compagnia di Call of Duty rimarranno multipiattaforma per dieci anni nel caso in cui l'affare vada in porto, come riportato in un recente resoconto di Equity Report. Insomma, dopo l'acquisizione Microsoft non potrebbe rendere esclusivo di Xbox nessun titolo di Activision Blizzard.

"Pare che MS/ABK proporranno (alla Commissione Europea e probabilmente al CMA) un pacchetto ufficiale con il compromesso di offrire una licenza di dieci anni per tutti i giochi di Activision Blizzard King. Questa soluzione sarà segnata come testata (come di consueto) e si aspetta l'accettazione della maggioranza del mercato con una o due eccezioni che non dovrebbero essere sufficienti per bloccare l'accordo, che procederebbe con un'approvazione condizionata," si può leggere nell'articolo.

Stando a quanto riportato, attualmente la Commissione Europea sarebbe più aperta verso l'approvazione e avrebbe espresso preoccupazioni riguardanti solo la riduzione del mercato per i giochi PC e console e per i sistemi operativi PC. Questi ultimi preoccuperebbero in particolare Google.

Comunque sia per ora non c'è niente di sicuro. I dubbi della Commissione Europea e della CMA (l'organo antitrust inglese) sono ancora sul piatto. In particolare quest'ultima sembra essere la più intransigente verso l'accordo, nonostante le aperture di Microsoft e Activision Blizzard. Staremo a vedere come finirà tutta questa storia.