Cities: Skyline 2 potrebbe essere annunciato all'evento di Paradox

Durante l'evento di Paradox Interactive lo studio di sviluppo Colossal Order presenterà il suo nuovo gioco. Molti hanno subito pensato che potrebbe essere Cities: Skyline 2 per diversi motivi. Il principale è che il primo ha avuto un successo enorme e, quindi, è naturale che prima o poi abbia un seguito.

Gli altri motivi sono un po' più concreti e riguardano delle informazioni emerse nel recente passato. Il primo proviene dall'ormai famosa e più che verificata fuga di notizie dal database di GeForce Now, dove il gioco compariva pur senza essere stato ancora presentato. Quindi in molti davano già da tempo per scontato che prima o poi Cities: Skyline 2 sarebbe spuntato fuori.

Il secondo riguarda delle indiscrezioni più vecchie, in cui si parlava del gioco come in fase di test. Tra le caratteristiche principali dovrebbero esserci la possibilità di costruire più città su ogni mappa, con queste ultime che saranno grandi tre volte quelle del primo episodio; l'aggiunta di una modalità "country", che consentirà di creare un vero e proprio stato mettendo in rete le città create; città di diverso tipo costruibili da subito (europee, americane, asiatiche e mediorientali) e altre ancora mai confermate.

A questo punto per saperne di più non ci resta che attendere l'evento di Paradox Interactive, che si terrà il 6 marzo 2023 alle 18:00, ora italiana, in cui saranno presentati tre nuovi giochi e quattro espansioni per dei titoli già sul mercato.