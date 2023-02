Paradox Interactive e Xbox insieme per un evento con tanti annunci

Il 6 marzo 2023 alle 18:00, ora italiana, Paradox Interactive terrà un evento di presentazione dei suoi nuovi giochi, in collaborazione con Xbox. Il che fa pensare all'arrivo della maggior parte dei titoli annunciati su Xbox Game Pass (per ora, comunque, non c'è alcuna conferma).

Durante l'evento saranno presentati tre nuovi giochi e quattro espansioni per dei titoli già sul mercato. Chi vorrà potrà seguirlo su canali YouTube e Twitch di Paradox.

I giochi annunciati sono sviluppati da Colossal Order (Cities: Skylines), Harebrained Schemes (Shadowrun Trilogy, Battletech) e Paradox Tectonic, un nuovo studio diretto dal veterano Rod Humble. Tra i titoli di cui saranno annunciate le espansioni spiccano Crusader Kings III ed Europa Universalis IV.

Fredrik Wester, il CEO di Paradox Interactive, ha dichiarato sull'evento: "Non voglio dire che abbiamo troppi annunci da fare, ma è difficile decidere quale mi entusiasmi di più." Wester ha anche fatto riferimento alla gioia di poter comunicare direttamente con la comunità e di non dover tenere ancora segreti a lungo gli annunci che saranno fatti.

Naturalmente è anche interessante la collaborazione con Xbox, che sicuramente apre le ipotesi di annunci relativi all'ecosistema di Microsoft, in particolare al già citato Xbox Game Pass.