Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, video di gameplay con i poteri elementali

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stato mostrato da Nintendo con un breve video di gameplay in cui vengono presentati i poteri elementali di Cheshire, il "cucciolo" che la piccola Cereza porta con sé durante l'avventura.

Annunciato con un trailer ai TGA 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon proverà a offrire un'esperienza alternativa rispetto alle meccaniche tradizionali della serie Bayonetta, e queste sequenze lo dimostrano ancora una volta.

"Legno, Pietra, Acqua, Fuoco: sfrutta il potere dei nuclei elementali per superare i pericoli della foresta di Avalon in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon", si legge nel post pubblicato dalla casa giapponese su Twitter.

Il gioco, disponibile a partire dal 17 marzo in esclusiva su Nintendo Switch, proverà insomma a esplorare la suggestiva lore creata da PlatinumGames nell'ambito di un'avventura dai tratti fiabeschi, caratterizzata da una maggiore accessibilità rispetto alla serie originale.