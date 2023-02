Shigeru Miyamoto è convinto che Nintendo resterà la stessa anche senza di lui

Shigeru Miyamoto ha parlato in un'intervista del futuro di Nintendo, dicendosi convinto che l'azienda resterà la stessa anche senza di lui: le persone che lavorano lì condividono un sentimento particolare che non cambierà quando se ne sarà andato.

70 anni da maestro compiuti lo scorso novembre, Miyamoto ha descritto una realtà lavorativa davvero affiatata, in cui tutti si ritrovano dalla stessa parte e sono soliti condividere nuove idee per capire se si sposano o meno con la filosofia Nintendo.

"Sapete, penso davvero che le cose non cambieranno", ha detto il leggendario game designer. "Probabilmente resterà tutto uguale, qui. Ci sono persone fra i dirigenti, creativi all'interno dell'azienda e la gente che ha creato Mario: condividono tutti questo sentimento di cosa significhi essere Nintendo."

"Ci sono sempre delle nuove idee, ma ogni volta ci si chiede se queste nuove idee possiedano o meno l'essenza di Nintendo. Condividiamo questo tipo di visione, che a volte può anche sembrare un po' inquietante, su come gestire le cose. Dunque no, penso che Nintendo non cambierà."

Nel corso dell'intervista Miyamoto ha parlato anche dei motivi dietro la grande popolarità di Mario, dicendo che da un lato è dovuta al fatto che i suoi giochi abbiano venduto parecchio, ma anche perché si tratta di un personaggio che ha attraversato le generazioni e che grazie al medium interattivo ha avuto un impatto maggiore rispetto ad altre figure.