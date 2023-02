Hogwarts Legacy: come ottenere tutti gli incantesimi e quali sono i più forti

In totale in Hogwarts Legacy potrete apprendere 34 incantesimi differenti, dagli effetti più disparati. Ci sono quelli utili nell'esplorazione e fondamentali per risolvere dei puzzle, come Lumos e Wingardium Leviosa, altri che permettono di ottenere un vantaggio sugli avversari, come Glacius e Trasformazione e infine quelli votati a infliggere quanti più danni possibili in poco tempo come Confringo e Diffindo. E se ve lo state chiedendo, sì potrete anche imparare le maledizioni senza perdono, inclusa la letale Avada Kedavra.

Flipendo - Energico: fa levitare a mezz'aria e capovolgere i nemici. È l'incantesimo con il tempo di ricarica più rapido per far volare i bersagli ed è utile anche per completare alcuni puzzle.

Wingardium Leviosa - Utilità: permette di far levitare e spostare a mezz'aria oggetti e animali. Indispensabile per risolvere alcuni puzzle.

Confringo - Danni: lancia una palla di fuoco e incendia gli avversari. È utile anche per distruggere oggetti, muri pericolanti, accendere bracieri e così via, il che rende questo incantesimo indispensabile anche per completare alcuni puzzle.

Evanesco - Trasfigurazione: fa sparire gli oggetti nella Stanza delle Necessita e in cambio il giocatore viene rimborsato delle pietre di luna necessarie per evocarli.

Accio - Energico: attira nemici e oggetti verso il personaggio. Si può utilizzare in battaglia, ma anche per risolvere enigmi e raccogliere collezionabili.

Levioso - Controllo: Fa levitare a mezz'aria oggetti, nemici e animali. Utile per risolvere alcuni enigmi ma anche in battaglia, in quanto i bersagli colpiti rimarranno inermi.

Revelio - Essenziale: incantesimo attivabile con la freccetta sinistra del controller o "R" da tastiera, che rivela nei paraggi del giocatore tutti i punti di interesse, oggetti missione, nemici, pagine della guida pratica al giocatore e così via. In volo la sua portata è maggiore.

Incantesimo base - Danni: si tratta dell'attacco base eseguibile con il grilletto destro del controller o il tasto sinistro del mouse. Premendo più volte il tasto dedicato potrete eseguirlo più volte di seguito per dare via a una combo.

Di seguito abbiamo elencato tutti gli incantesimi di Hogwarts Legacy. La maggior parte li sbloccherete semplicemente avanzando nella storia e completando le missioni principali. Per altri invece dovrete completare gli incarichi aggiuntivi commissionati dai professori di Hogwarts come parte del vostro piano di studio accelerato. Una volta completata la missione principale "Il Riposo di Cornacchia" inoltre sbloccherete i Talenti, fondamentalmente delle abilità passive da sbloccare utilizzando gli appositi punti (ne guadagnerete uno per ogni livello superiore al 5) con cui potrete potenziare anche gli incantesimi.

Quali sono gli incantesimi più forti?

Arrivati a questo punto forse vi starete chiedendo quali sono gli incantesimi più forti di Hogwarts Legacy. La risposta non è semplicissima, in quanto ci sono vari fattori da considerare, non ultimo i gusti personali. Ad esempio, siete disposti a cedere al lato oscuro e usare le maledizioni senza perdono?

Tra gli aspetti da valutare ci sono senza dubbio i danni e il tempo di ricarica di un incantesimo. Solitamente le magie che infliggono più danni sono anche quelle con un tempo di recupero maggiore e che quindi potrete utilizzarli meno spesso. D'altro canto sono importanti anche gli effetti secondari, dato che alcuni incantesimi infliggono relativamente pochi danni ma offrono vantaggi tattici non indifferenti se usati con ingegno, come ad esempio Depulso, utile per mandare in tilt gruppi di nemici o eliminarli in un istante scaraventandoli da grandi altezze.

Tenendo in considerazione quanto detto in precedenza, tra gli incantesimi più forti citiamo senza dubbio Avada Kedavra. Questa maledizione senza perdono ha un tempo di ricarica di ben 90 secondi, ma uccide all'istante il bersaglio, anche i mini-boss, e anche tutti gli avversari maledetti una volta potenziato il relativo talento. Se non volete ricorrere alle Arti Oscure, Trasformazione è un valido sostituto: di base mette fuori gioco un avversario per un lungo periodo ma una volta potenziato trasforma il target in un oggetto esplosivo, infliggendo danni ingenti ai suo alleati nelle vicinanze.

Bombarda, Confringo e Diffindo, sono tre incantesimi che infliggono danni elevati e che si equivalgono se si tengono in considerazione tempi di ricarica e velocità di esecuzione. Glacius potenzia notevolmente l'incantesimo successivo, mentre Depulso si rivela letale in determinati scenari come detto in precedenza. Infine, se non vi da fastidio essere un po' subdoli, Imperio può capovolgere facilmente le carte in tavola anche nelle situazioni più difficili, dato che trasforma un nemico in un alleato.

Detto questo, il sistema di combattimento di Hogwarts Legacy premia il giocatore quando manda a segno più incantesimi di fila e in tal senso potete dare via a delle combo devastanti.

Ad esempio, a noi piace sempre lanciare un Glacius prima di un Diffindo o un Bombarda per potenziare i già elevati danni di questo incantesimo. Allo stesso modo far volare a mezz'aria un nemico con Flipendo o Levioso prima di un Descendo aumenta notevolmente i danni complessivi.

A proposito di nemici a mezz'aria, con un po' di pratica è possibile dare vita a combo aeree infinite. Iniziate con un bel Levioso, proseguite con tre lanci dell'incantesimo base (ma non di più, altrimenti il bersaglio cadrà a terra), proseguite con un Accio per mantenere il nemico in aria, altri tre incantesimi base seguiti da un Flipendo e proseguite. Nel frattempo si dovrebbe essere ricaricato anche Levioso e quindi potrete ripetere il ciclo virtualmente all'infinito.

Un'altra combinazione particolarmente devastante è usare Trasformazione su un nemico per poi scagliarlo addosso ai suoi compagni con un Depulso o un Lancio di Magia Antica. C'è poi la combo da villain definitiva con tutte e tre le maledizioni senza perdono: iniziate con Imperio per schierare un nemico dalla vostra parte e fargli maledire i suoi compagni, dategli una mano con un bel Crucio e concludete il tutto con un Avada Kedavra che eliminerà all'istante il bersaglio e tutti i suoi alleati che sono stati maledetti. Una combinazione che farebbe impallidire anche voi-sapete-chi.

