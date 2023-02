Hogwarts Legacy: come completare le Prove di Merlino e dove trovarle tutte

Come completare le Prove di Merlino

Usando l'incantesimo Revelio in volo sarà facilisimo individuare le Prove di Merlino nelle Highlands

Potrete affrontare le Prove di Merlino dopo aver completato l'omonima missione principale di Hogwarts Legacy nelle fasi iniziali del gioco. Le prove sono disseminate per tutte le Highlands e sono contrassegnate sulla mappa e nel mondo di gioco con l'icona di una foglia. Per individuarle facilmente vi suggeriamo di usare Revelio in volo mentre siete sulla scopa volante, nonché usando le mappe che trovate nella sezione successiva di questo articolo.

Per attivare una Prova di Merlino dovrete utilizzare una Foglia di Malva, un ingrediente di Erbologia. Potrete coltivarla nella serra di Hogwarts o nella Stanza delle Necessità, ma per farlo dovrete acquistare i relativi semi da piantare presso il negozio "La Rapa Magica" di Hogsmeade. Vi consigliamo di iniziare a coltivare le foglie di Malva non appena possibile dato che le prove di Merlino sono quasi 100.

Completando le prove di Merlino aumenterete la capienza del vostro inventario. Nello specifico:

Risolvi 2 Prove di Merlino per aggiungere 4 slot

Risolvi altre 6 Prove di Merlino per aggiungere 4 slot

Risolvi altre 10 Prove di Merlino per aggiungere 4 slot

Risolvi altre 14 Prove di merlino per aggiungere 4 slot

Come accennato in apertura, le Prove di Merlino si suddividono in nove archetipi di puzzle differenti che si ripetono più volte. Una volta capite le regole di una determinata tipologia sarà davvero un gioco da ragazzi completare tutte le prove associate.

Bracieri sopra ai pilastri

Per completare questa sfida dovrete utilizzare la magia Confringo o Incendio (meglio la prima, per via del raggio d'azione maggiore) per dare fuoco ai tre bracieri sparsi intorno il sito della prova. Se fate fatica ad individuarli usate Revelio. Una volta acceso il primo, tutti e tre i pilastri su cui sono poggiati inizieranno a sprofondare nel terreno: quando uno dei bracieri toccherà terra la prova verrà considerata fallita e dovrete iniziare da capo. La soluzione non è complicata: vi basterà dare fuoco ai calderoni partendo da quello con il pilastro più alto fino a quello più basso. Adottando questo metodo si tratta solo di essere rapidi e ricordare la posizione dei bracieri per completare questa tipologia di prove.

Pietre con simboli verdi

In questa sfida vedrete delle grosse rocce con dei piccoli simboli illuminati di verde. Per completarla è necessario semplicemente distruggerle tutte con Confringo. Nulla di più, non c'è nessun ordine preciso da seguire né limiti di tempo. L'unico intoppo che potrebbe verificarsi è il non riuscire a trovare una o più delle pietre da distruggere, ma in tal caso vi basta utilizzare la magia Revelio per individuarle.

Cubi di pietra e pilastri di pietra con simboli

In questa sfida troverete nei dintorni tre cubi di pietra con scolpiti dei simboli su ogni faccia, appoggiati sopra altrettanti pilastri di pietra, anche loro raffigurati dei simboli su ogni lato. Quello che dovrete fare è utilizzare l'incantesimo Flipendo (si ottiene completando la seconda serie di incarichi della professoressa Allum di Erbologia) per far ruotare (in senso verticale rispetto alla faccia che avete di fronte) in modo che l'emblema raffigurato combaci perfettamente con quello sul pilastro (va bene qualsiasi lato). Nel caso in cui il simbolo del cubo sia giusto ma l'orientamento no, vi basterà spostarvi al lato sinistro o destro della faccia desiderata e usare Flipendo per farla ruotare in orizzontale.

Sfera di pietra gigante

Per completare questa prova di Merlino dovrete spostare la sfera in pietra nei paraggi all'interno di una conca di pietra, entrambe entrambe facilmente individuabili utilizzando Revelio. Potete usare Accio e Repulso per attirare o scaraventare di fronte a voi la sfera, ma probabilmente l'incantesimo migliore è Wingardium Leviosa dato che permette di avere un controllo perfetto dell'oggetto.

Farfalle luminose e cristalli

Una volta attivata una di queste prove vedrete tre rocce con un foro al centro a forma di rombo, con all'interno dei cristalli, e nelle vicinanze delle farfalle luminose. Per completare la sfida avvicinatevi alle farfalle e utilizzate la magia Lumos, in modo che vi seguano e portatele nei pressi delle rocce per far sì che accendano i cristalli al loro interno. Una volta attivati tutti i cristalli avrete completato la prova.

Gruppi di sfere

Similmente alla prova con la sfera gigante, dovrete posizionare i tre gruppi formati da cinque sfere di pietra all'interno delle apposite piattaforme utilizzando Accio o Wingardium Leviosa. Anche in questo caso potete usare Revelio per individuare sfere e piattaforme se siete in difficoltà.

Statue rotte da riparare

In questa sfida dovrete semplicemente riparare le statue rotte sparse intorno al sito della prova di Merlino utilizzando l'incantesimo Reparo.

Sfere di pietra sopra i pilastri

Una prova semplicissima, vi basterà usare l'incantesimo base o Confringo per distruggere tutte le sfere di pietra posizionate sopra i piccoli pilastri sparsi nel sito della sfida. La parte più difficile al massimo sarà individuarle tutte, ma se necessario potete ricorrere a Revelio.

Pilastri di pietra da saltare

In questa prova dovrete semplicemente saltare da un pilastro all'altro senza mai toccare terra o usare la scopa volante, vi basta trovare solo il percorso ottimale, nulla di particolarmente complicato. Tal volta la cima dei pilastri potrebbe essere occupata da degli ostacoli, come nell'immagine qui sopra, che vi basterà distruggere con l'incantesimo base.