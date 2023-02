Hogwarts Legacy: come ottenere Avada Kedavra e le arti oscure

Abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere sulle Arti Oscure nell'esperienza di Hogwarts Legacy, limitando al minimo gli spoiler per poi entrare nel dettaglio dei momenti e delle scelte che portano ad apprendere l'anatema più temuto del mondo magico. Ovviamente non si tratta di un elemento della trama principale, quindi starà ad ogni aspirante mago e strega imbarcarsi in questa ricerca per strizzare l'occhio al lato più oscuro dell'universo di Harry Potter.

In Hogwarts Legacy si potranno utilizzare le Arti Oscure nella forma delle tre famose Maledizioni Senza Perdono, ovvero Crucio , Imperio e Avada Kedavra . Fin dal momento in cui tale notizia è giunta alle orecchie degli appassionati, un sacco di domande hanno iniziato ad affollarsi nella loro mente: come si ottengono? Sarà possibile diventare cattivi? Con la maledizione che uccide si potrà eliminare ogni nemico con un colpo solo? Se, da una parte, nella nostra recensione abbiamo parlato di una componente RPG piuttosto blanda e dell'assenza di un sistema del karma, è inevitabile che la scelta di abbracciare il cammino del mago oscuro porti qualche piccola conseguenza nella quotidianità di Hogwarts.

Le Maledizioni Senza Perdono

L'anatema che uccide fa gola a molti giocatori

Le Maledizioni Senza Perdono sono tre particolari anatemi proibiti nel mondo magico che svolgono un ruolo determinante nell'economia della saga di Harry Potter. Il semplice utilizzo di una qualsiasi fra queste magie, nella serie originale, garantisce un biglietto di sola andata alla prigione dei maghi di Azkaban. La più celebre è senza dubbio l'Avada Kedavra, l'anatema che uccide, nientemeno che l'incantesimo che ha inflitto al piccolo Harry la famosa cicatrice a forma di saetta. Accanto a lei ci sono la Cruciatus, ovvero la maledizione della tortura che ha portato alla follia i genitori di Neville Paciock, e la Imperius, una fattura che consente di prendere il controllo di un altro essere vivente per piegarlo completamente al volere dell'utilizzatore.

Tutte e tre le Maledizioni Senza Perdono sono presenti in Hogwarts Legacy: il loro ottenimento è sotteso al completamento di una lunga catena di missioni opzionali, e starà al giocatore scegliere se imparare o meno ciascuno di questi incantesimi. Ciò significa che è possibile padroneggiarle tutte, impararne solo alcune, oppure non apprenderle affatto, scegliendo di conseguenza di tenersi ben alla larga dalle Arti Oscure. Tale scelta rappresenta l'unica decisione dell'intero titolo di Avalanche Software che può portare reali conseguenze nella costruzione del personaggio e in particolari sfumature della narrativa, quindi vi consigliamo di pesare bene le vostre decisioni, tenendo a mente che si tratta di armi estremamente potenti, per non dire quasi imbattibili.

La maledizione Cruciatus, infatti, consente di mettere fuori combattimento un nemico per svariati secondi, infliggendogli danni nel tempo e costringendolo a restare immobile in preda al dolore; come se non bastasse infrange all'istante qualsiasi tipo di scudo, incrementa i danni subiti dal bersaglio e talvolta sconvolge i compagni della vittima. La Imperius, invece, porta istantaneamente un nemico a combattere dalla vostra parte, al punto che questi utilizzerà tutto il suo classico arsenale di mosse contro chiunque gli capiti a tiro; ciò significa che potrete utilizzare Imperio anche contro un troll per spingerlo a seminare distruzione fra orde di maghi oscuri. Infine c'è l'Avada Kedavra, che pur essendo soggetta al tempo di cooldown più lungo dell'intero titolo - superiore ai due minuti - consente di eliminare in un sol colpo qualsiasi nemico, compresi i boss più coriacei che pattugliano il mondo aperto.

La componente RPG di Hogwarts Legacy non brilla certo per profondità, anzi, si limita a mettere in scena piccole scelte spesso slegate dall'incedere della trama e da qualsiasi genere di sistema dedicato al karma. Tuttavia esiste una missione nella quale le decisioni del giocatore hanno un impatto sul mondo di gioco e sull'arsenale del protagonista, ed è proprio la lunga catena di attività dedicate all'ottenimento delle Maledizioni Senza Perdono. Per alzare il sipario su questo segmento dell'opera è necessario intraprendere le missioni legame di Sebastian Sallow, studente di Serpeverde di cui farete conoscenza durante l'avventura principale. In caso voleste procedere per conto vostro, evitando qualsiasi spoiler, accertatevi solamente di prendere parte alla missione "All'ombra del Sotterraneo", che apparirà segnalata da un simbolo a forma di vignetta in seguito alla conclusione del primo atto; non potrete infatti iniziarla finché non avrete completato la prova di Percival Rakham; di seguito, invece, entreremo nei dettagli delle Arti Oscure, ma sappiate che i paragrafi successivi contengono spoiler della trama di Hogwarts Legacy.