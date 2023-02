Resident Evil 4: il remake cambierà alcune parti dell'originale, dice un noto leaker

Resident Evil 4 sarà un remake parecchio fedele, ma cambierà alcune parti dell'originale, anche in maniera sostanziale: lo riferisce il noto (ex) leaker Dusk Golem, che ha voluto fare chiarezza sul titolo Capcom visto che parecchi follower continuavano a fargli delle domande in proposito.

Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato uno speciale con tutte le novità sul remake di Resident Evil 4, ma è chiaro che il buon vecchio AestheticGamer si stia riferimento ad altri elementi strutturali e/o narrativi che troveremo all'interno della campagna dell'atteso rifacimento targato Capcom.

"Si tratterà di un remake fedele all'originale? Sì, ma alcune parti sono state sostanzialmente reimmaginate e cambiate", ha scritto il leaker nell'ambito di una piccola lista di domande e risposte. "Sarà presente l'isola? Sì. E Krauser? Anche."

"È stato tagliato qualcosa? Il termine si presta a diverse interpretazioni: ci saranno alcune cose fortemente ridisegnate oppure vecchi elementi sostituiti con qualcosa di nuovo, ma più che tagli si tratterà di una nuova direzione per il gioco."

E ancora: "Quale sarà la durata? Capcom sostiene sarà uguale all'originale, al netto di alcuni incarichi secondari. Ci sarà il minigame Separate Ways con Ada? Sì, ma aspettate la conferma ufficiale di Capcom. Sistemeranno la pioggia? Sicuramente hanno visto il modo in cui internet ha reagito in tal senso."

Infine: "Si sa qualcosa di contenuti legati a PlayStation VR2? No, non al momento. Capcom ha ucciso il cane? Si tratta di una falsa pista", ha scherzato Dusk Golem.