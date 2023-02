Hogwarts Legacy: dove trovare le statuette di Demiguise e potenziare Alohomora

Tenete presente che le statuette di Demiguise possono essere collezionate solo quando nel gioco è sera . Nessun problema: per far avanzare in un attimo il tempo vi basta aprire la mappa e premere la levetta analogica destra o "F" se giocate con mouse e tastiera. Inoltre, segnaliamo che per alcuni Demiguise è necessario aver potenziato l'incantesimo Alohomora, consegnando al custode Moon nove lune.

Di seguito abbiamo indicato la posizione di ogni statuetta di Demiguise. Per praticità e comodità abbiamo suddiviso l'elenco in tre parti partendo da quelle all'interno di Hogwarts, passando a quelle nascoste ad Hogsmeade e infine a quelle sparse per le Highlands.

In cambio, il custode si offrirà di insegnarvi le versioni potenziate di Alohomora . Dopo avergli consegnato nove statuette potrete sbloccare il primo potenziamento che apre i lucchetti di livello 2 e successivamente dopo aver raccolto altre tredici sculture otterrete la versione definitiva dell'incantesimo, in grado di aprire qualsiasi serratura di Hogwarts Legacy.

Una volta conclusa questa missione principale, inizierà la quest secondaria "L'Uomo delle Lune" . Stavolta dovrete recuperare ben 30 statuette di Demiguise e le loro lune, sparse non solo all'interno di Hogwarts ma anche in tutto il mondo di gioco.

Potrete iniziare questa lunga attività extrascolastica una volta iniziato l'autunno. Nella missione principale "Il Custode della Luna Storta ", il custode Gladwin Moon vi introdurrà alle statuette di Demiguise, che come suggerisce il nome sono una riproduzione di questo animale fantastico e che a quanto pare infastidiscono questo personaggio. Il signor Moon vi chiederà inizialmente di recuperare tre statuette, insegnandovi in cambio Alohomora, un incantesimo che permette di sbloccare i lucchetti di porte e bauli sparsi nel mondo di gioco, ma inizialmente solo quelle di Lv. 1.

In questa guida di Hogwarts Legacy vi spiegheremo dove trovare tutte e 30 le statuette di Demiguise necessarie per la missione secondaria "L'Uomo dietro le Lune" e potenziare l'incantesimo Alohomora , il che vi permetterà di aprire un numero maggiore di porte e bauli.

Dove trovare tutte le statuette di Demiguise a Hogwarts

La posizione della prima statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

L'Ala di Astronomia

#1 - Usate il viaggio rapido per raggiungere l'"Aula del professor Fig". Entrate nella classe e successivamente nell'ufficio del professore. Troverete un Demiguise alla sinistra del camino, in fondo alla stanza.

La posizione della seconda statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

#2 - Un'altra statuetta si trova nell'"Aula di Babbanologia", una stanza non proprio in bella vista nei sotterranei sotto l'Ala di Astronomia. Usate il viaggio rapido per raggiungere l'"Aula di Trasfigurazione". Terminato il caricamento giratevi di 180 gradi ed entrate nella porta a sinistra. Procedete per qualche metro e prendete le scale a destra, scendendo fino al livello più basso e attraversate la porta in fondo. Ora proseguite finché non vi troverete nei pressi di una statua raffigurante un drago. Di fronte ci sarà un corridoio, entrate nella prima stanza a sinistra (quella che richiede di sbloccare una serratura di Liv. 1 con Alohomora). Una volta entrati nell'aula, girate a destra per trovare la scultura di Demiguise sopra a un mobile, accanto a un filatoio.

La posizione della terza statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

#3 - (richiede Alohomora di Liv. 2) - usate il viaggio rapido per raggiungere il "Cortile di Trasfigurazione". Giratevi ed entrate nella Torre di Difesa contro le Arti Oscure. Sulla destra troverete una porta con una serratura di Liv. 2, con ai lati due gargoyle parlanti. Sbloccatela ed entrate: il Demiguise si trova sulla sinistra.

La posizione della quarta statuetta Demiguise in Hogwarts Legacy

L'Ala della Torre Campanaria

#4 - Teletrasportatevi a "Uscita Nord di Hogwarts" e non appena finito il caricamento, giratevi di 180 gradi e poi svoltate a sinistra. Costeggiate le mura per qualche metro finché non vedrete delle scale. Non salite, piuttosto dovrete entrare nella porta con una serratura di Liv. 1 sotto la scalinata. La statuetta di Demiguise si trova all'interno di questa stanza.

La posizione della quinta statuetta Demiguise in Hogwarts Legacy

#5 - (richiede Alohomora di Liv. 2) - Teletrasportatevi al "Cortile degli Animali" e voltatevi per trovare una porta bloccata da una serratura di Liv. 2. Una volta aperta potrete entrare nell'ufficio della professoressa Howin. Raggiungete la stanza da letto per trovare un Demiguise sopra a un tavolo.

La posizione della sesta statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

La Sala Grande

#6 - Teletrasportatevi al punto di viaggio rapido "Sala Grande". Avanzate di qualche metro e sulla destra troverete una porta con una serratura di Liv. 1. Sbloccatela ed entrate: troverete il Demiguise sopra il tavolinetto davanti al camino.

La posizione della settima statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

La Biblioteca

#7 - Usate il viaggio rapido per raggiungere l'"Aula di Divinazione". Procedete in avanti e salite la scala a pioli per entrare in classe. La statuetta di Demiguise si trova sopra la scrivania della professoressa Onai.

La posizione dell'ottava statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

#8 - Teletrasportatevi nel punto di viaggio rapido della "Biblioteca", giratevi ed entrate nel reparto proibito (la sezione con l'inferriata), ci siete già stati nella missione principale "I Segreti del Reparto Proibito". Scendete le scale e proseguite lungo il percorso che avete preso anche la volta precedente, finché non troverete il Demiguise in bella vista sopra a un mobiletto, poco prima di una porta in legno. Tranquilli stavolta non ci sarà nessuno a fare la guardia a quest'area. Potete anche approfittarne per aprire un baule con serratura di Liv. 1 nei paraggi visto che ci siete.

La posizione della nona statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

#9 - (richiede Alohomora di Liv. 2) Teletrasportatevi al punto di viaggio rapido "Aula di Pozioni" ed entrate nella porte di fronte a voi. Girate a sinistra e scendete le scale a spirale e proseguite finché non troverete una porta chiusa con serratura di Liv. 1. Sbloccatela e proseguite nel corridoio tappezzato di quadri finché non vedrete una porta sulla sinistra con una serratura di Liv. 2. Apritela per trovare un altro Demiguise.

La posizione della decima statuetta di Demiguise in Hogwarts Legacy

L'Ala Sud

#10 - Raggiungete il punto di viaggio rapido "Torre del Corpo Docente". Procedete dritti e scendete le scale fino ad arrivare al livello più basso. Continuate lungo il corridoio con i "quadri musicisti" e scendete le scale sulla destra. Proseguite e svoltate a sinistra all'angolo del corridoio. A questo punto dovreste trovare una porta bloccata con serratura di Liv. 1. Sbloccatela ed entrate nei bagni. A questo punto entrate nella terza cabina partendo dalla sinistra, quella con il cartello "fuori servizio", e troverete la statuetta di Demiguise dritto di fronte a voi.