Xbox Game Pass, marzo 2023: 4 giochi sono già confermati in arrivo

Siamo ancora in attesa di comunicazioni su una possibile terza mandata di giochi Xbox Game Pass a febbraio, ma intanto sono già 4 i giochi confermati in arrivo a marzo 2023 nel catalogo, cosa che consente già di fare una prima panoramica molto parziale.

Febbraio 2023 è ancora lontano dalla sua conclusione e ci potrebbe ancora essere spazio per ulteriori novità in questo mese, dopo la seconda ondata annunciata nei giorni scorsi, ma in attesa di eventuali novità possiamo già segnalare i giochi confermati con largo anticipo per quanto riguarda il mese di marzo 2023. Vediamo dunque di cosa si tratta:

Si tratta solo di una piccola parte delle novità in arrivo, a cui si aggiungeranno altri giochi attraverso le comunicazioni ufficiali. A questo proposito, un altro titolo che probabilmente verrà inserito all'interno di Xbox Game Pass tra marzo e aprile 2023 è Ghostwire: Tokyo, che dovrebbe esaurire il suo periodo di esclusiva con PS5 proprio in tale periodo, a un anno di distanza dall'uscita originaria.

In base a quanto è già noto, il titolo forse di maggior richiamo fra i quattro riportati è probabilmente Wo Long: Fallen Dynasty, che è un lancio al day one direttamente nel catalogo e, trattandosi di una sorta di action souls-like da parte di Team Ninja, è sicuramente da tenere d'occhio. Per il resto, attendiamo ulteriori comunicazioni da parte di Microsoft.