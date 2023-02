Hogwarts Legacy: tutti gli animali fantastici, dove trovarli e come ottenere i loro materiali

In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere per catturare e allevare gli animali magici di Hogwarts Legacy e come ottenere dei materiali utili.

Tra le varie attività extra-scolastiche proposte da Hogwarts Legacy c'è anche la possibilità di acciuffare 13 specie di creature magiche per poi allevarle all'interno di vivari magici nella Stanza delle Necessità. In cambio otterrete materiali per potenziare il vostro equipaggiamento e, volendo, anche una costante entrata economica. In questa guida vi spiegheremo dove trovare tutti gli animali fantastici di Hogwarts Legacy e utilizzare i loro materiali per potenziare l'equipaggiamento del vostro personaggio. In aggiunta nel gioco esistono anche delle varianti cromatiche di quasi ogni creatura magica, un po' come gli Shiny della serie Pokémon.

Come catturare e dove trovare tutti gli animali in Hogwarts Legacy Un tenero Mooncalf Potrete iniziare a catturare e allevare animali solo dopo aver sbloccato la missione principale "L'elfo, il sacco e il telaio", durante la stagione autunnale. Nel corso della quest l'elfo Tik vi introdurrà alle meccaniche di cattura delle creature magiche sparse per le Highlands di Hogwarts Legacy e successivamente come prendervi cura di loro all'interno dei vivari magici creati dalla Stanza delle Necessità e come utilizzare i loro materiali per potenziare il vostro equipaggiamento. Ma partiamo dalle basi, riepilogando velocemente le meccaniche di base nel caso non abbiate prestato attenzione durante la missione. Nelle Highlands di Hogwarts Legacy sono presenti numerose tane che ospitano creature differenti. Non avrete difficoltà a individuarle: nel mondo di gioco e nella mappa sono rappresentate con un'icona a forma di zampa. Il modo migliore per scovarle è usare l'incantesimo Revelio mentre siete in sella alla scopa volante, in questo modo il gioco vi segnalerà tutti i punti di interesse in un vasto raggio d'azione. In ogni tana appare un predeterminato numero di esemplari della stessa specie, sia maschi che femmine. E con un po' di fortuna anche degli "animali shiny", ovvero creature caratterizzate da colorazioni differenti, un po' come nei giochi Pokémon. Per catturare una creatura magica dovrete prima equipaggiare il "Sacco acciuffatutto" donatovi da Tik come se fosse un incantesimo. Per farlo basta premere la freccetta direzionale destra del vostro controller o premere il tasto "T" da PC per accedere alla lista di tutti gli incantesimi e successivamente assegnare il sacco a uno slot a vostro piacere. Una volta fatto, dirigetevi presso una tana, avvicinatevi a un animale e utilizzate la borsa per attivare un breve minigioco in cui dovrete risucchiarlo al suo interno premendo i tasti mostrati a schermo. In alcuni casi gli animali fuggiranno da voi e dato che la portata della borsa è limitata in questi casi possono tornare utili incantesimi come "Levioso" o anche "Accio" per bloccarli e attirarli a voi. L'eccezione è rappresentata dal Graphorn, che dovrete affrontare in combattimento prima di poterlo acciuffare. Di seguito trovate l'elenco di tutti e 13 gli animali di Hogwarts Legacy, in quali regioni della mappa si trovano le loro tane e quali materiali otterrete da loro. Puffskein Dove si trova: Foresta Proibita, Regione sud di Hogwarts, Valle di Hogwarts, Regione di Feldcroft, Costa di Poidsear, Capo del Maniero, Cragcroftshire.

Materiale: Pelo di Puffskein

Note: ne catturerete almeno un esemplare nella missione principale "L'elfo, il sacco e il telaio" Jobberknoll Dove si trova: Foresta Proibita, Regione di Feldcroft, Lago Marunweem, Capo del Maniero e Cragcroftshire.

Materiale: Piuma di Jobberknoll

Note: ne catturerete almeno un esemplare nella missione principale "L'elfo, il sacco e il telaio" Mooncalf Dove si trova: potrete catturarlo solo di notte (se è giorno aprite la mappa e premete la levetta destra del controller o il tasto "F" su PC) in Foresta Proibita, Regione Sud di Hogwarts e Regione di Feldcroft.

Materiale: Pelo di Mooncalf

Note: ne catturerete almeno un esemplare durante la missione principale "L'elfo, il sacco e il telaio" Rospo Viola Gigante Dove si trova: Palude del Guado, Foresta Proibita, Valle di Hogsmeade, Regione sud di Hogwarts e Palude Marina.

Materiale: Verruche di Rospo Fwooper Dove si trova: Valle di Hogwarts, Regione di Feldcroft, Costa di Poidsear e Costa di Clagmair

Materiale: Piuma di Fwooper Diricawl Dove si trova: si trova a Valle di Hogwarts, Lago di Marunweem e Costa di Glagmar

Materiale: Piuma di Diricawl Snaso Dove si trova: Valle di Hogwarts, Regione nord di Hogwarts, Regione di Feldcroft, Costa di Poidsear, Capo del Maniero e Cragcroftshire.

Materiale: Pelo di Snaso Kneazle Dove si trova: Valle di Hogwarts, Palude Marina, Lago di Marunweem, Cragcroftshire e Costa di Clagmar.

Materiale: Pelo di Knezle Unicorno Dove si trova: Foresta Proibita.

Materiale: Crine di Unicorno Ippogrifo Dove si trova: Foresta Proibita, Valle di Hogwarts, Regione di Feldcroft, Costa di Poidsear e Capo del Maniero.

Materiale: Piuma di Ippogrifo

Note: Potrete catturare questa fiera creatura magica solo dopo aver completato la missione principale "L'Alta Fortezza". Una volta terminata otterrete automaticamente l'Ippogrifo "Alaforte" (anche come animale cavalcabile) e se avrete preaquistato il gioco anche "Caligo", un esemplare color ossidiana. Thestral Dove si trova: Palude del Guado, Lago di Marunweem.

Materiale: Crine di Thestral

Note: Se avete acquistato la Deluxe Edition o il DLC Pacchetto delle Arti Oscure, otterrete automaticamente un esemplare dopo aver completato la missione "L'Alta Fortezza". Inoltre, sarete obbligati a catturare due esemplari durante la missione secondaria "Puledro della Morte". Graphorn Dove si trova: Costa di Clagmar

Materiale: Corno di Graphorn

Note: Potrete catturarlo solo dopo aver completato la missione principale "La Prova di San Bakar" Fenice Dove si trova: da nessuna parte, vedi le note.

Materiale: Piuma di Fenice

Note: Potrete ottenere un solo esemplare di Fenice in Hogwarts Legacy e solo dopo aver completato la missione secondaria "La Rinascita della Fenice", che sbloccherete portando a termine le quest dell'elfo Tik nella Camera delle Necessità. È anche l'unico animale di cui è impossibile trovare una variante cromatica.

Come trovare gli animali Shiny Un Jobberknoll cromatico Come accennato in precedenza, un po' come nei giochi Pokémon, anche in Hogwarts Legacy è possibile imbattersi in rare varianti cromatiche degli animali magici, ovvero caratterizzati da un pelo o un piumaggio di un colore differente da quello standard. Fortunatamente le probabilità di incontrarne uno sono molto più alte rispetto ai giochi di Game Freak. Le creature cromatiche vengono indicate con un icona speciale a forma di stellina accanto al loro nome, come nell'immagine qui sopra. A parte il colore differente, questi esemplari non hanno altre caratteristiche speciali né offrono particolari vantaggi al giocatore, quindi ottenere tutti gli "shiny" di Hogwarts Legacy è un po' un'attività fine a sé stessa. Se nonostante tutto siete intenzionati a ottenere una variante cromatica di ogni animale (esclusa la Fenice, di cui potrete catturare un solo esemplare in tutto il gioco) quello che dovrete fare è semplicemente affidarvi alla fortuna e tentare finché non avrete successo. Semplicemente dirigetevi presso una tana della creatura desiderata e aguzzate bene la vista in cerca di un esemplare shiny. Se non c'è potete provare in un'altra tana o seguire questi passaggi: catturare qualche esemplare nella tana

Fate avanzare il tempo, aprendo la mappa e premendo l'analogico destro o il tasto F della tastiera

Salvate manualmente il gioco

Ricaricate il salvataggio In questo modo appariranno nuovi animali nella tana e velocizzerete la ricerca degli esemplari Shiny. Animali come il Graphorn e l'Unicorno hanno poche tane nelle Highlands, quindi questo metodo si rivela particolarmente utile nel loro caso.