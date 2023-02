Operation Lovecraft Fallen Doll è nell'inferno dello sviluppo, è il gioco porno più atteso su Steam

Operation Lovecraft Fallen Doll è al 24° posto dei giochi più attesi su Steam, subito sopra a titoli quali Homeworld 3, Terra Nil, Endless Dungeon, Redfall, Lies of P e tanti altri ancora. A quanto pare però è anche nell'inferno dello sviluppo (traduzione letterale dell'espressione development hell), visti i problemi che lo piagano.

Quali sono questi problemi? Descritto come un simulatore di sesso 3D sandbox a base di miti di Cthulhu, ha già raccolto molti soldi grazie alle donazioni ricevute dal team di sviluppo su Patreon, dove viene finanziato da più di 15.000 persone. Cosa lo ha reso così popolare?

Sviluppato inizialmente con Unreal Engine 4, quindi passato al 5, gli sviluppatori hanno promesso animazioni realizzate con il motion capture, capelli renderizzati in tempo reale e una simulazione dei fluidi basata su di un motore fisico realistico. Insomma, sulla carta è un titolo molto più avanzato dei giochi erotici medi che affollano Steam, solitamente molto poveri per idee e contenuti.

Operation Lovecraft Fallen Doll vuole anche essere un gioco vero e proprio, definito uno strategico roguelike con carte e combattimenti tattici tra squadre, con tanto di campagna in cui i sexy protagonisti affrontano mostri usciti dalla mitologia di Lovecraft.

Peccato che queste e altre promesse per ora siano solo... promesse. Il gioco è in sviluppo dal 2017 e più passa il tempo e più appare chiaro che potrebbe essere tagliato enormemente rispetto a quanto inizialmente pianificato.

Attualmente la build data ai Patreon ha solo una modalità Harem che consente di creare scene erotiche con i personaggi disponibili. Ricevendo like dagli altri giocatori si possono sbloccare più pose. Per il resto non c'è niente d'altro.

Del resto anche il materiale promozionale sembra aver ridimensionato il progetto. Un trailer del 2020 lo definiva un "Rogue-lite Tactical Game", ma già il trailer successivo, del 2021, lo aveva ridotto a un "gioco erotico 3D in tempo reale".

Se già i tempi di sviluppo dilatatissimi, le promesse mancate, il rinvio a tempo indeterminato della campagna single player e le caratteristiche assenti non bastassero, la software house ha fatto letteralmente inferocire la comunità che segue il gioco aggiungendo una modalità multiplayer non prevista, che non è piaciuta a nessuno.

Un volontario che ha lavorato alla traduzione del gioco, ha raccontato su Steam che il problema principale di Operation Lovecraft Fallen Doll sta nei numerosi riavvii del progetto durante lo sviluppo: "Credo che il progetto originale sia partito nel 2017 e abbia cambiato obiettivi diverse volte negli ultimi 5 anni [...] La goccia che ha fatto traboccare il vaso per me è stata quando hanno tentato di renderlo un gioco online nonostante l'obiezione della stragrande maggioranza dei sostenitori. Non ho intenzione di indorare la pillola e voglio dire chiaramente che a questo punto potrebbe anche essere una truffa."

A peggiorare la situazione c'è stato anche un rallentamento degli aggiornamenti, che ha portato a una piccola rivolta sul server Discord del gioco, con battute tipo "Lentamente sta diventando Half-Life 3" o "Quelli che definiscono Star Citizen una truffa ma sperano ancora in questo gioco sono degli ipocriti."

Insomma, le cose non vanno affatto bene per Operation Lovecraft Fallen Doll. Va detto però che su Steam non è in accesso anticipato, quindi non è ancora possibile comprarlo o prenotarlo, nonostante la presenza di una demo.