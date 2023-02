Hogwarts Legacy: dove trovare tutte le Chiavi di Dedalo

Tra le tante attività extrascolastiche in cui vi potrete cimentare durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy c'è la ricerca delle Chiavi di Dedalo, ovvero delle chiavi volanti che ricordano quelle viste in Harry Potter e la Pietra Filosofale. In totale ce ne sono 16 sparse per Hogwarts e servono per aprire altrettanti armadietti sparsi per la magica accademia. All'interno di ognuno di essi troverete un gettone con raffigurato il simbolo della vostra Casa e una volta raccolti tutti potrete aprire uno scrigno speciale situato nella sala comune.

Le chiavi di Dedalo sono dei collezionabili piuttosto insoliti. Potrete individuarle grazie a una sorta di risatina sibillina che emettono quando siete nelle loro vicinanze: a questo punto potete usare l'udito e aiutarvi con la magia Revelio per trovarle. Una volta fatto, la chiave fuggirà verso un armadietto con una serratura da aprire, lasciandosi dietro una scia dorata che indica il suo tragitto. Una volta raggiunta inizierà un piccolo minigioco , simpatico o snervante a seconda dei vostri riflessi e pazienza: dovrete infatti premere il tasto di azione per "schiaffeggiare" la chiave mentre volteggia davanti alla serratura, in modo da infilarla al suo interno. Per farlo è necessario osservare e memorizzare i suoi spostamenti o avere dei buoni riflessi. In ogni caso nulla di particolarmente complicato.

Prima di iniziare la ricerca delle Chiavi di Dedalo dovrete attivare la missione secondaria "Le Chiavi di Dedalo" . Potrete avviare questo incarico nelle fasi iniziali di Hogwarts Legacy, dopo aver completato la missione principale "Il Segreto del Medaglione". Una volta soddisfatto questo requisito, utilizzate il viaggio rapido per raggiungere il "Cortile di Trasfigurazione" nell'Ala di Astronomia (per capirci quello con la fontana con la scultura di una Viverna) e parlate con Nellie Oggspire. La ragazza vi parlerà alle chiavi di Dedalo, indicandovi la posizione della prima. Una volta trovata potrete mettervi alla ricerca delle altre quindici per aprire il forziere speciale situato all'interno della Sala Comune della vostra Casa (Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso).

Dove trovare tutte le Chiavi di Dedalo

La posizione della prima chiave di Dedalo

#1: troverete la prima Chiave di Dedalo semplicemente seguendo le indicazioni della missione secondaria "Le chiavi di Dedalo". In ogni caso, la chiave è situata nell'Ala di Astronomia. Partite dal punto di viaggio rapido "Torre di Astronomia". Da qui salite le scale alla sinistra della fiamma verde della Metropolvere e arrivate in cima alla torre per imbattervi in questo oggetto svolazzante. Avvicinatevi alla chiave di Dedalo per farla scappare e inseguitela: scendete le scale, tornando quindi al punto di partenza, proseguendo poi per l'aula di astrologia, dove la troverete davanti al primo armadietto con serratura da sbloccare.

La posizione della seconda chiave di Dedalo

#2: Dopo aver trovato la prima chiave di Dedalo e aver parlato con Nellie, raggiungete il punto di viaggio rapido "Aula di Difesa contro le Arti Oscure" nell'Ala di Astronomia. Da qui scendente al piano inferiore e cercate lo scheletro di rinoceronte esposto. La chiave svolazza nei paraggi, avvicinatevi e inseguitela: vi basterà salire le scale e avanzare di pochi metri per trovare l'armadietto da sbloccare.

La posizione della terza chiave di Dedalo

#3: raggiungete il punto di viaggio rapido "Sala Centrale" nell'area della Biblioteca. Da qui salite le scale e avanzate fino a che non raggiungerete il portone che porta all'esterno. Invece di uscire, voltatevi a destra per trovare una chiave di dedalo sotto a una scalinata. Seguitela: fate retrofront, scendete la prima rampa di scale e girate subito a destra per trovare l'armadietto.

La posizione della quarte chiave di Dedalo

#4: Dirigetevi al punto di viaggio rapido "Aula di Pozioni" nell'area della Biblioteca. Terminato il caricamento avanzate nel corridoio per qualche metro, aprite la porta e la quarta chiave di Dedalo sarà alla vostra sinistra Una volta fuggita, scendete le scale di fronte a voi per trovare l'armadietto da sbloccare.

La posizione della quinta chiave di Dedalo

#5: Tornate al punto di viaggio rapido "Aula di Pozioni" nell'area della Biblioteca. Questa volta però invece di procedere verso l'aula, giratevi e poi salite le scale a destra. Superate la fontana con la statua con l'unicorno in alto e le sirene alla base e scendete le scale che si trovano di fronte al portone verde che conduce alle serre. La chiave di Dedalo si trova sulla sinistra, sotto un arco di pietra. Avvicinatevi e seguitela: dovrete tornare sui vostri passi, quindi risalire le scale, superare la fontana e scendere nuovamente. L'armadietto si trova al lato opposto del punto di viaggio rapido dell'"Aula di Pozioni".

La posizione della sesta chiave di Dedalo

#6: Dirigetevi alla Biblioteca di Hogwarts. Troverete una chiave di Dedalo al primo piano, tra due scaffali ricolmi di libri a sinistra del camino. Avvicinatevi e poi inseguitela: l'armadietto da sbloccare è sempre al primo piano, qualche metro a sinistra della fiamma verde della Metropolvere.

La posizione della settima chiave di Dedalo

#7: Usate il viaggio rapido per raggiungere la Sala Grande di Hogwarts. Da qui fate qualche metro a sinistra in direzione del camino per trovare un'altra chiave di Dedalo. Ora non vi resta che seguirla: l'armadietto si trova dopo una rampa di scale situata nell'angolo opposto della sala rispetto a dove avete trovato la chiave.

La posizione dell'ottava chiave di Dedalo

#8: Tornate nuovamente al punto di viaggio rapido della Sala Grande di Hogwarts. Da qui uscite dal salone passando dal portone principale e proseguite dritti e superate i due portoni successivi. In questo modo sarete nella "sala d'ingresso", con la chiave di Dedalo in bella vista nei pressi delle scale. Seguitela scendendo le scale e girando a sinistra prima del grande portone: l'armadietto si trova subito dopo la statua di un cinghiale.

La posizione della nona chiave di Dedalo

#9: Raggiungete il punto di viaggio rapido "Scalinata Principale" o "Torre di Corvonero" dall'ala della Scalinata Principale. Da qui salite la lunga scalinata per diversi piani fino a che non incontrerete la chiave di Dedalo, che sarà in bella vista. Una volta che sarà fuggita, seguitela scendendo le scale per un paio di piani e troverete l'armadietto poco dopo una porta con un puzzle di Aritmanzia.

La posizione della decima chiave di Dedalo

#10: dal punto di viaggio rapido "Cortile Lastricato" dell'ala della scalinata principale, salite la scalinata a destra e proseguite costeggiando il muro finché non vi imbatterete in una chiave di Dedalo. Non è difficile da inseguire ma in caso la perdiate di vista vi basterà tornare al punto di viaggio rapido indicato in precedenza, superare la prima rampa di scale e scendere a sinistra invece di salire ulteriormente per trovare l'armadietto da sbloccare.

La posizione dell'undicesima chiave di Dedalo

#11: raggiungete il punto di viaggio rapido "Cortile delle Torri Campanarie". Terminato il caricamento girate a sinistra e dopo alcuni gradini superate la porta di fronte a voi. Salite un'altra rampa di scale e troverete la chiave di Dedalo ad attendervi. Non vi resta che seguirla: salite le scale fino ad arrivare all'ultimo piano, dove si trova l'armadietto.

La posizione della dodicesima chiave di Dedalo

#12: dirigetevi nuovamente con il viaggio rapido al "Cortile delle Torri Campanarie" e anche stavolta girate e dopo alcuni gradini superate la porta di fronte a voi. Ora scendete le scale sulla sinistra e aprire la porta successiva. Proseguite in questa direzione finché non troverete la chiave di Dedalo che svolazza davanti alla scultura di un drago. Seguitela facendo il percorso a ritroso finché non troverete l'armadietto.

La posizione della tredicesima chiave di Dedalo

#13: partendo dall'armadietto della chiave precedente, scendete le scale e superate la scultura del drago. Proseguite lungo il percorso per trovare un'altra chiave di Dedalo. Una volta fuggita, girate a sinistra prima delle scale, nei pressi delle botti di vino, per trovare l'armadietto da sbloccare.

La posizione della quattordicesima chiave di Dedalo - Fonte: Prima Games

#14: questa Chiave di Dedalo richiede di aver appreso l'incantesimo Alohomora. Raggiungete il punto di viaggio rapido "Torre del Corpo Docente" presso l'Ala Sud di Hogwards. Proseguite per qualche metro ed entrate nella porta a destra. Salite le scale e troverete la chiave di Dedalo in bella vista. Non vi resta che fare dietrofront e scendere le scale per trovare l'armadietto.

La posizione della quindicesima chiave di Dedalo - Fonte: Prima Games

#15: questa Chiave di Dedalo richiede di aver appreso l'incantesimo Alohomora. Raggiungete il punto di viaggio rapido "Cortile della Torre dell'Orologio" nell'Ala Sud. Qui troverete sulla sinistra una porta bloccata da aprire con l'incantesimo Alohomora. Una volta aperta, salite la prima serie di rampe di scale e girate a sinistra per trovare la chiave, che fuggirà verso l'alto. Non vi resta che salire qualche altra rampa per trovare sulla sinistra l'armadietto da sbloccare.

La posizione della sedicesima chiave di Dedalo - Fonte: Prima Games

#16: questa Chiave di Dedalo richiede di aver appreso l'incantesimo Alohomora. Utilizzate il viaggio rapido per raggiungere l'Infermeria nell'Ala Sud di Hogwarts. Ora dirigetevi verso gli ingranaggi della torre dell'orologio e scendete le scale. La chiave di Dedalo sarà in bella vista in un corridoio pieno di quadri. Seguitela e pochi metri più avanti troverete l'armadietto da sbloccare.