Red Bull Indie Forge torna su Twitch dal 16 febbraio in collaborazione con Multiplayer.it

Red Bull Indie Forge, il progetto dedicato alla promozione degli studi di sviluppo indipendenti italiani con l'obiettivo di mettere loro le ali, farà il proprio ritorno su Twitch dopo il successo della scorsa edizione: l'appuntamento è fissato al 16 febbraio, a partire dalle 16.00, in collaborazione con Multiplayer.it.

Per guardare la nuova puntata potrete andare sul canale Twitch di Multiplayer.it o seguirla direttamente grazie al player qui sotto:

Come ricorderete, a spuntarla tra i cinque finalisti dello scorso Red Bull Indie Forge è stato Venice 2089, l'avventura "ambientalista" sviluppata da Safe Place Studio. Cosa succederà quest'anno? Ce lo racconterà il conduttore Marco Mottura, nell'ambito di una prima puntata già ricca di ospiti.

Saranno infatti presenti le due menti creative dietro Evil Licorice, il game designer Luca Marchetti e l'ideatore e game designer Marco Bancale, per rispondere alle domande degli utenti e per presentare la loro ultima creazione, Retro Gadgets.

Il gioco mette a disposizione, in maniera virtuale, ovviamente, "una vera e propria postazione di creazione gadget virtuale dov'è possibile inventare, costruire, saldare, programmare e personalizzare elettrizzanti e innovativi gadget, per poi condividerli con l'utenza di tutto il mondo."

Figureranno fra gli ospiti anche la squadra di Strelka Games, in questo caso nella seconda puntata del 2 marzo, per presentare il loro survival horror Hell Is Others, mentre nella puntata del 16 marzo sarà la volta di Open Lab Studio con Roller Drama.

Esattamente come per la passata edizione, l'apertura delle candidature per il Red Bull Indie Forge avverrà dopo il Napoli Comicon, che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio, e sarà possibile sottoporre i propri progetti fino al 3 settembre.

I candidati saranno valutati da una giuria d'eccellenza, che determinerà le sorti della sfida e sceglierà i 5 titoli finalisti. Nell'edizione di quest'anno saranno scelti ben due vincitori: uno scelto dalla giuria e l'altro direttamente dal pubblico, che sarà anche quest'anno grande protagonista di tutta l'edizione.

Lo svolgimento del progetto dedicato ai videogiochi indie sarà seguito da vicino da noi, che a partire da quest'anno saremo partner editoriale ufficiale del Red Bull Indie Forge, e da Excaliber, realtà creata da Giorgio Catania per supportare la crescita dell'industria videoludica italiana, che avrà ruolo attivo e cruciale nel progetto.