Redfall sarà all'IGN Fan Fest 2023 questo sabato

Arkane Studios ha annunciato via Twitter che Redfall sarà all'IGN Fan Fest 2023, con un appuntamento che si terrà sabato 18 febbraio 2023, secondo e ultimo giorno del festival. L'Xbox Game Studio ha promesso che sarà mostrato del nuovo gameplay, tanto per chiarire meglio le idee a chi sta aspettando questo intrigante titolo.

Il segmento dedicato a Redfall sarà dopo quello di Diablo IV, ma prima di quello di del soulslike Lies of P. Indicativamente, dovremmo vederlo tra le 19:00 e le 20:00 ora italiana.

Difficile dire cosa sarà mostrato, ma immaginiamo che gli sviluppatori ne approfitteranno per chiarire ulteriormente come sarà il gioco, di cui alcune dinamiche risultano largamente fraintese tra i videogiocatori.

Prima di abbandonarvi alle vostre elucubrazioni in merito, vi rammentiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 per PC e Xbox Series X|S. Gli abbonati a Game Pass PC e Xbox potranno giocarci sin dal giorno di lancio.