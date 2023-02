Fallout: London, data d'uscita nel 2023, come annunciato dagli sviluppatori

Fallout: London uscirà nel 2023. La data d'uscita ufficiale non è stata ancora svelata, ma gli sviluppatori hanno confermato che potremo giocarci entro l'anno corrente, il che è cosa buona e giusta.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Fallout: London è una gigantesca mod per Fallout 4 ambientata in una Londra post-apocalittica. È così grossa da essere considerata alla stregua di un'espansione non ufficiale, anche se in molti hanno chiesto a Bethesda di darle il suo avallo (cosa che in qualche modo ha fatto, assumendo direttamente alcuni membri del team di sviluppo).

C'è da dire che Fallout 4 è pieno di ottime mod, alcune anche molto grosse, ma Fallout: London appare davvero superiore alla maggior parte delle altre per i contenuti che propone e per la cura dell'ambientazione. Che sia un insidioso concorrente di Starfield? Si scherza, ovviamente, visto che Fallout: London sarà gratuito. Comunque, sempre di qualcosa legato a Bethesda stiamo parlando.

Per rendervi conto della qualità del progetto, guardate il trailer sottostante.

Immaginiamo che se qualcuno avesse provato a farlo passare con un prodotto ufficiale, in molti ci avrebbero creduto. In attesa di Fallout 5, non si poteva decisamente chiedere di meglio, almeno dalla scena dei modder.