Returnal su PC, ray tracing sì o no? Un video mostra le differenze

La versione PC di Returnal supporta il ray tracing, una tecnologia che come sappiamo incide parecchio sulle performance e che nel corso del tempo ha goduto di implementazioni più o meno significative. In questo caso quali sono le differenze fra tenerlo attivato o meno? Ce lo mostra il nuovo video realizzato da ElAnalistaDeBits.

A poche ore dal video confronto di Returnal su PC e PS5, lo youtuber spagnolo ha voluto mettere in evidenza cosa accade esattamente quando si utilizza il ray tracing nello sparatutto roguelike di Housemarque, e in effetti è impossibile non notare i cambiamenti.

I riflessi in ray tracing vanno infatti a "riempire" specchi d'acqua e superfici lucide che altrimenti restano bui oppure opachi, mentre sul piano delle ombre la questione è un po' meno evidente, più che altro perché Returnal è in generale un gioco molto scuro.

Trovate tutti i dettagli su questa nuova versione dell'ex esclusiva PlayStation nella nostra recensione della versione PC di Returnal.