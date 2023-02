Returnal: partenza molto lenta su Steam, con il picco massimo dei giocatori sotto quota 6.000

Nella giornata di lancio, Returnal ha fatto registrare un picco massimo di 5.700 giocatori contemporanei su Steam, stando ai dati rilevati da SteamDB. Si tratta di una partenza decisamente lenta rispetto ad altri titoli lanciati da PlayStation sulla piattaforma.

Per dire, Uncharted: Raccolta l'eredità dei ladri, notoriamente andata maluccio su PC, ebbe un picco di 10.851 giocatori al lancio, Days Gone raggiunse i 27.450 giocatori, Horizon Zero Dawn: Complete Edition i 56.557 giocatori e God of War i 73.529 giocatori. Solo Sackboy: una grande avventura ha fatto peggio di Returnal, con un picco massimo di meno di mille giocatori contemporanei.

Interessante anche il dato dei giocatori attuali: Returnal ne ha 2.554, Horizon Zero Dawn 1.953, Days Gone 2.126 e God of War 2.205, ossia il titolo di Housemarque appare in linea con gli altri, pur essendo disponibile solo da poche ore.

C'è da sottolineare che Sony ha fatto un marketing scarsissimo per l'arrivo di Returnal su PC, tanto che alcuni non ricordavano nemmeno che sarebbe uscito nella giornata di ieri. Paradossalmente si è impegnata più a promuovere l'uscita di The Last of Us Parte I, che arriverà a fine marzo.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Returnal.