Silent Hill 2: Enhanced Edition, nuovo aggiornamento maggiore in arrivo

Silent Hill 2: Enhanced Edition prosegue il suo percorso e sta per ottenere un nuovo aggiornamento maggiore, la cui data d'uscita è fissata per il 24 febbraio 2023, portando con sé diversi miglioramenti e aggiunte al lavoro effettuato finora.

Per chi non lo conoscesse, Silent Hill 2: Enhanced Edition è un interessante progetto di mod che punta a rimasterizzare il gioco originale di Konami, o quantomeno renderlo più piacevole per quanto riguarda la grafica, incrementandone la risoluzione e applicando vari miglioramenti.



L'update del 24 febbraio porterà diverse caratteristiche interessanti, che vengono riassunte essenzialmente in questi punti:

Una modalità 60 fps migliorata

Pieno supporto per il mouse

Supporto migliorato per il controller

Miglioramenti al supporto per i pacchetti di traduzione

Questi e altri sono gli elementi principali del nuovo update maggiore di Silent Hill 2: Enhanced Edition, in attesa di ulteriori informazioni.

La raccolta di mod in questione è in fase di lavorazione da tempo e non ha una versione definitiva, tuttavia applica già un'ampia serie di miglioramenti alla base del gioco.